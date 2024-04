Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Второй показатель у Каролины Плишковой (№49 WTA). Теннисистка из Чехии в этом сезоне оформила 157 эйсов. Замыкает тройку сильнейших по подачам навылет Каролин Гарсия (№23 WTA). На счету француженки 123 эйса.

Примечательном, что 53 эйса Рыбакина выполнила на "Мастерсе" в Майами (США), который завершился на прошлой неделе. Всего на турнирах категории WTA-1000 казахстанка подала навылет 99 раз.

99 - Elena Rybakina is the player with the most aces in WTA-1000 events in 2024 (99), 53 of those came at the Miami Open. Masterclass.



