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Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов

Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером WTA тура по числу подач навылет. В сезоне 2024 года четвертая ракетка мира выполнила 180 эйсов на турнирах WTA, сообщает Zakon.kz.

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Второй показатель у Каролины Плишковой (№49 WTA). Теннисистка из Чехии в этом сезоне оформила 157 эйсов. Замыкает тройку сильнейших по подачам навылет Каролин Гарсия (№23 WTA). На счету француженки 123 эйса.

Примечательном, что 53 эйса Рыбакина выполнила на "Мастерсе" в Майами (США), который завершился на прошлой неделе. Всего на турнирах категории WTA-1000 казахстанка подала навылет 99 раз. 

На Открытом чемпионате Майами Елена Рыбакина дошла до финала, где проиграла представительнице США Даниэль Коллинз (5:7, 3:6).

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