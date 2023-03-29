Кошанов: Государство не может долгое время быть без премьера

Фото: Zakon.kz

Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса 29 марта ответил на вопрос, когда Amanat предложит кандидатуру на пост главы кабмина, и отметил, что государство не может быть долгое время без премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Переизбранный спикер Мажилиса сообщил, что кандидатуру на пост премьер-министра Amanat предложит в ближайшие дни. "Возможно, завтра, возможно, послезавтра. Ведь государство не может месяц или большее время быть без премьера. Процедуру мы сейчас отрабатываем. Я думаю, скорее всего, на встрече с президентом мы предложим. И на пленарном заседании дадим согласие. Это будет открытое пленарное заседание. А когда оно у нас было закрытое?". Ерлан Кошанов Журналисты поинтересовались, готова ли партия большинства нести ответственность за ошибки нового премьера. "Вы слышали сегодня президент об этом сказал. Я хочу подтвердить: да, действительно, мы готовы. Партия, которая получила большинство в Мажилисе, и будет предлагать премьер-министра". Ерлан Кошанов Однако какую именно ответственность будут нести депутаты, он не уточнил. "В соответствии с законодательством". Ерлан Кошанов 29 марта спикером Мажилиса РК Ерлана Кошанова избрали на первом заседании палаты нового созыва.

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