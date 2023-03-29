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Законодательство РК

Ерлан Кошанов сохранил пост председателя Мажилиса

Казахстан Мажилис парламент Фото: akorda.kz
29 марта спикером Мажилиса РК избрали Ерлана Кошанова на первом заседании палаты нового созыва, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Кошанов стал спикером Мажилиса VIII созыва. Его избрали путем тайного голосования единогласно.


"Для меня это высокая честь и огромная ответственность перед народом Казахстана и перед вами. Приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать. Наша общая задача – качественно и своевременно законодательно обеспечить реализацию озвученных инициатив. Главное – доверие народа. Благодарю за поддержку, думаю, что наша работа будет успешной. Думаю, что с первых дней слаженно и открыто приступим к исполнению наших депутатских полномочий".Ерлан Кошанов

Также на заседании новоизбранные принесли присягу.

29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

28 марта ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва по партийным спискам. После принятия соответствующего постановления депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

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