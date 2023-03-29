Работодателям будут субсидировать затраты на создание рабочих мест для лиц с инвалидностью
Организация работ по субсидированию работодателей, связанных с созданием специальных рабочих мест осуществляется карьерными центрами за счет местного бюджета.
Информирование лиц с инвалидностью о возможности трудоустройства на специальные рабочие места проводит:
- местный орган по вопросам занятости населения района, городов областного, республиканского значения, столицы посредством направления информации в общественные объединения лиц с инвалидностью соответствующего региона;
- карьерный центр при личном обращении лиц с инвалидностью.
При обращении в карьерный центр к заявке прилагаются:
- смета расходов на оборудование специальных рабочих мест и выплату заработной платы лицам с инвалидностью;
- справка о наличии счета в банке.
Согласно правилам ежемесячный размер субсидий на заработную плату лицам, трудоустроенным на специальные рабочие места будет составлять:
- первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (103 500 тенге);
- с 13 по 24 месяц трудоустройства включительно – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;
- с 25 по 36 месяц трудоустройства включительно – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.
В случае расторжения трудового договора по инициативе одной из сторон, работодатель принимает через карьерный центр на работу другого работника, являющегося лицом с инвалидностью, с его согласия и состояние здоровья которого позволяет работать на созданном специальном рабочем месте.
Планируется, что субсидии будут предоставляться работодателям при соблюдении ими следующих условий:
- соответствие создаваемых специальных рабочих мест Стандартам рабочего места лиц с инвалидностью;
- трудоустройство лиц с инвалидностью и сохранение их занятости с момента создания постоянного рабочего места;
- отсутствие у работодателя задолженности по выплате заработной платы;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет;
- обеспечение работодателем выплаты заработной платы на созданных специальных рабочих местах в размере в соответствии с занимаемой должностью.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 11 апреля 2023 года.
Министерство труда и социальной защиты также разработало стандарты рабочего места лиц с инвалидностью.