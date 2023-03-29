Работодателям будут субсидировать затраты на создание рабочих мест для лиц с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Организация работ по субсидированию работодателей, связанных с созданием специальных рабочих мест осуществляется карьерными центрами за счет местного бюджета.

Информирование лиц с инвалидностью о возможности трудоустройства на специальные рабочие места проводит:

местный орган по вопросам занятости населения района, городов областного, республиканского значения, столицы посредством направления информации в общественные объединения лиц с инвалидностью соответствующего региона;

карьерный центр при личном обращении лиц с инвалидностью.

При обращении в карьерный центр к заявке прилагаются:



смета расходов на оборудование специальных рабочих мест и выплату заработной платы лицам с инвалидностью;

справка о наличии счета в банке.

Согласно правилам ежемесячный размер субсидий на заработную плату лицам, трудоустроенным на специальные рабочие места будет составлять:



первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (103 500 тенге);

с 13 по 24 месяц трудоустройства включительно – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

с 25 по 36 месяц трудоустройства включительно – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

В случае расторжения трудового договора по инициативе одной из сторон, работодатель принимает через карьерный центр на работу другого работника, являющегося лицом с инвалидностью, с его согласия и состояние здоровья которого позволяет работать на созданном специальном рабочем месте.

Планируется, что субсидии будут предоставляться работодателям при соблюдении ими следующих условий:

соответствие создаваемых специальных рабочих мест Стандартам рабочего места лиц с инвалидностью;

трудоустройство лиц с инвалидностью и сохранение их занятости с момента создания постоянного рабочего места;

отсутствие у работодателя задолженности по выплате заработной платы;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет;

обеспечение работодателем выплаты заработной платы на созданных специальных рабочих местах в размере в соответствии с занимаемой должностью.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 11 апреля 2023 года.

Министерство труда и социальной защиты также разработало стандарты рабочего места лиц с инвалидностью.