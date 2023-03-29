Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Работодателям будут субсидировать затраты на создание рабочих мест для лиц с инвалидностью

разработаны правила субсидирования рабочих мест для инвалидов работодателям Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Организация работ по субсидированию работодателей, связанных с созданием специальных рабочих мест осуществляется карьерными центрами за счет местного бюджета.

Информирование лиц с инвалидностью о возможности трудоустройства на специальные рабочие места проводит:

  • местный орган по вопросам занятости населения района, городов областного, республиканского значения, столицы посредством направления информации в общественные объединения лиц с инвалидностью соответствующего региона;
  • карьерный центр при личном обращении лиц с инвалидностью.

При обращении в карьерный центр к заявке прилагаются:

  • смета расходов на оборудование специальных рабочих мест и выплату заработной платы лицам с инвалидностью;
  • справка о наличии счета в банке.

Согласно правилам ежемесячный размер субсидий на заработную плату лицам, трудоустроенным на специальные рабочие места будет составлять:

  • первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (103 500 тенге);
  • с 13 по 24 месяц трудоустройства включительно – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;
  • с 25 по 36 месяц трудоустройства включительно – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

В случае расторжения трудового договора по инициативе одной из сторон, работодатель принимает через карьерный центр на работу другого работника, являющегося лицом с инвалидностью, с его согласия и состояние здоровья которого позволяет работать на созданном специальном рабочем месте.

Планируется, что субсидии будут предоставляться работодателям при соблюдении ими следующих условий:

  • соответствие создаваемых специальных рабочих мест Стандартам рабочего места лиц с инвалидностью;
  • трудоустройство лиц с инвалидностью и сохранение их занятости с момента создания постоянного рабочего места;
  • отсутствие у работодателя задолженности по выплате заработной платы;
  • отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет;
  • обеспечение работодателем выплаты заработной платы на созданных специальных рабочих местах в размере в соответствии с занимаемой должностью.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА  до 11 апреля 2023 года.

Министерство труда и социальной защиты также разработало стандарты рабочего места лиц с инвалидностью.

Читайте также

Конституционный суд вынес решение по нормам закона о пенсионном обеспечении

Каким должно быть рабочее место для лиц с инвалидностью

Казахстан ратифицировал договор о демаркации казахстанско-узбекской границы

Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления