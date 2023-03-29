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Семь школьников попали в больницу из-за перцового баллончика в Алматы

Семь школьников попали в больницу из-за перцового баллончика в Алматы Фото: akorda.kz
7 школьников госпитализированы из-за распыления перцового баллончика в школе №96 Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, инцидент произошел 29 марта на перемене в уборной комнате.

"Ученик 9 класса распылил перцовый баллончик, что вызвало реакцию у находящихся рядом учащихся. 7 учеников доставлены в больницу для оказания медицинской помощи".Пресс-служба ДП Алматы

По данному факту, как уточнили в пресс-службе, отделом полиции при УП Алмалинского района будут приняты меры в отношении родителя учащегося в соответствии со ст. 127 КоАП РК.

Материал будет вынесен на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних.

29 марта стало известно, что в Шымкенте пропала пятиклассница.

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