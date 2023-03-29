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Акчулаков объяснил, почему ремонт на Шымкентском НПЗ начали в начале посевной

Казахстан НПЗ дизтопливо Фото: primeminister.kz
И.о. министра энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, в чем была необходимость ремонта Шымкентского нефтеперерабатывающего завода в начале посевного периода, сообщает Zakon.kz.

Журналисты задали ему вопрос в кулуарах Мажилиса.

"В конце прошлого года были определенные проблемы с наличием дизельного топлива. Поэтому ремонт (на Шымкентском НПЗ. – Прим. ред.) был перенесен. Но дальше переносить ремонт нельзя, потому что завод требует ремонта. Если вовремя это не сделать, то он может вообще встать".Болат Акчулаков

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива. В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально значимым предприятиям.

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