Акчулаков объяснил, почему ремонт на Шымкентском НПЗ начали в начале посевной
Фото: primeminister.kz
И.о. министра энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, в чем была необходимость ремонта Шымкентского нефтеперерабатывающего завода в начале посевного периода, сообщает Zakon.kz.
Журналисты задали ему вопрос в кулуарах Мажилиса.
"В конце прошлого года были определенные проблемы с наличием дизельного топлива. Поэтому ремонт (на Шымкентском НПЗ. – Прим. ред.) был перенесен. Но дальше переносить ремонт нельзя, потому что завод требует ремонта. Если вовремя это не сделать, то он может вообще встать".Болат Акчулаков
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива. В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально значимым предприятиям.
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