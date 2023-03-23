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Минэнерго: В некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива

Минэнерго: В некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива. Такими данными поделился министр энергетики Болат Акчулаков на совещании Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана рассмотрены на совещании Правительства РК с участием руководителей Минэнерго, фонда "Самрук-Казына" и нацкомпании "КазМунайГаз". Совещание прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры, говорится на сайте премьер-министра РК.

Участники совещания также рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что в I квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тыс. тонн.

В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально значимым предприятиям.

Вместе с тем, по его словам, в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

Кроме того, затронуты актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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