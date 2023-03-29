Как будет проходить электронный аукцион по продаже имущества должника

Министр финансов РК приказом от 2 марта 2023 года утвердил Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества должника, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны и утверждены в соответствии с принятым недавно законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Так, проведение электронного аукциона по продаже имущества должника осуществляется финансовым управляющим в соответствии с планом продажи, составляемым на основании инвентаризации и оценки имущественной массы должника.

При составлении плана продажи стартовая цена объектов продажи устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.

После окончательного составления плана продажи продавец не позднее 2-х рабочих дней вносит в базу данных на веб-портале реестра следующую информацию по каждому лоту:

фамилия, имя, отчество продавца;

ИИН продавца;

телефон и адрес продавца;

фамилия, имя, отчество должника;

ИИН должника;

сведения об объекте продажи (наименование имущества, кадастровый номер недвижимого имущества, местонахождение, краткая характеристика, год выпуска/постройки, техническое состояние и иные сведения об объекте продажи);

банковские реквизиты продавца.

Дополнительно к этому продавец включает в базу данных сканированные копии следующих документов:

отчет об оценке объекта продажи;

не менее 10 фотографий, позволяющих всесторонне и визуально оценить технические характеристики, внешний вид выставляемого на электронный аукцион объекта продажи;

план продажи;

правоустанавливающие документы объектов продажи, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на имущество.

После чего организатор в течение одного рабочего дня осуществляет проверку данных на наличие ошибок и соответствие требованиям.

В свою очередь продавец не менее чем за 15 календарных дней до проведения электронного аукциона публикует согласованное с организатором информационное сообщение о проведении электронного аукциона на веб-портале реестра путем внесения в базу данных по каждому лоту следующих сведений:

дата и время электронного аукциона;

фамилия, имя, отчество, ИИН и контактные данные продавца;

сведения о лоте (наименование имущества, кадастровый номер недвижимого имущества, местонахождение, краткая характеристика, год выпуска/постройки, техническое состояние и иные сведения об объекте продажи);

стартовая цена лота;

размер гарантийного взноса;

банковские реквизиты организатора;

срок приема заявок;

телефон и адрес организатора.

После публикации сообщения о проведении электронного аукциона организатор обеспечивает свободный доступ всем желающим к информации по лоту, а продавец обеспечивает свободный доступ всем желающим к объекту продажи.

При этом организатор и продавец в электронном аукционе не участвуют. Консультационная помощь участникам оказывается организатором.

Регистрация участников электронного аукциона осуществляется на веб-портале реестра со дня публикации информационного сообщения о проведении электронного аукциона и заканчивается за 5 минут до начала электронного аукциона.

Для регистрации в качестве участника электронного аукциона необходимо на веб-портале реестра подать электронную заявку, подписанную электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника.

Для подачи заявки участник предварительно регистрируется на веб-портале реестра с указанием:

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИИН и фамилия, имя, отчество;

для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (БИН), полного наименования и фамилия, имя, отчество первого руководителя;

реквизитов банковского счета в банке второго уровня (для возврата гарантийного взноса);

контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня актуализирует данные, внесенные на веб-портал реестра.

После чего вносит гарантийный взнос в размере 10% от стартовой стоимости лота, но не менее 20 МРП (69 000 тенге), на расчетный счет организатора через платежные системы, в том числе мобильным платежом.

Как поясняется, гарантийный взнос вносится для обеспечения заключения договора купли-продажи на условиях, заявленных при участии в электронном аукционе, в соответствии с протоколом о результатах торгов.

При внесении гарантийного взноса в назначении платежа указывается ИИН или БИН участника. При этом допускается внесение гарантийного взноса несколькими платежами.

После регистрации заявки на участие в электронном аукционе веб-порталом реестра в течение двух минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных сведений о поступлении гарантийного взноса по лоту, на который подана заявка.

При наличии в базе данных сведений о поступлении гарантийного взноса веб-портал реестра принимает заявку и незамедлительно предоставляет участнику допуск к электронному аукциону, предоставляя ему аукционный номер.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный при регистрации на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии либо отклонении заявки с указанием причин.



Электронный аукцион проходит в аукционном зале с 10:00 до 17:00 по времени города Астаны (начинается не позднее 15:00) со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2023 года.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" и сопутствующие поправки глава государства подписал 30 декабря 2022 года. Он предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.