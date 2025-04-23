Обновлены правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкротов

Министр финансов приказом от 11 апреля 2025 года внес изменения в Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота и определению его организатора, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что продажа имущества банкрота осуществляется банкротным управляющим путем проведения электронного аукциона в соответствии с планом продажи имущества банкрота.

Продажа имущества, стоимость которого значительно снизится в течение срока до назначения банкротного управляющего (скоропортящиеся товары, скот и прочие товары, требующие срочной реализации), осуществляется временным управляющим путем проведения электронного аукциона на основании согласованного с уполномоченным органом Плана продажи скоропортящихся товаров, скота и прочих товаров, требующих срочной реализации, и выставляется на электронный аукцион по балансовой стоимости.

Продажа имущества должника, в отношении которого решением суда применена реабилитационная процедура, осуществляется реабилитационным управляющим путем проведения электронного аукциона на основании плана реабилитации.

План продажи составляется банкротным управляющим на основании данных инвентаризации и оценки имущественной массы, а также на основании решения комитета кредиторов о выставлении имущества на электронный аукцион по балансовой стоимости.

План продажи, утверждаемый комитетом кредиторов должника, содержит условия повторных выставлений имущества на электронный аукцион.

Указывается, что при составлении Плана продажи первоначальная стартовая цена лота устанавливается продавцом на уровне балансовой стоимости либо 75% от оценочной стоимости.

Дебиторская задолженность выставляется на электронный аукцион в размере 75%.

Если электронный аукцион не состоялся, последующая реализация имущественной массы проводится не позднее 30 календарных дней со дня подписания акта о несостоявшемся аукционе, если собранием кредиторов не принято решение о прямой продаже либо о передаче имущественной массы в натуре.

При повторном выставлении имущества на электронный аукцион продавец с согласия комитета кредиторов понижает стартовую цену лота не более чем на 10% от первоначальной стартовой цены. Снижение первоначальной стартовой цены допускается единожды.

После утверждения Плана продажи продавец не позднее двух рабочих дней обеспечивает внесение в базу данных на веб-портале реестра следующей информации по каждому лоту:

фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, телефон и адрес продавца;

наименование/ФИО, ИИН или бизнес-идентификационный номер (БИН) или ИИН, юридический адрес банкрота;

сведения о лоте (наименование имущества, кадастровый номер недвижимого имущества, местонахождение, краткая характеристика, год выпуска/постройки, техническое состояние);

особые условия и дополнительные требования к покупателю;

основной профиль деятельности банкрота;

банковские реквизиты банкрота;

дополнительная информация по решению продавца.

Дополнительно к внесенной информации продавец обеспечивает включение в базу данных сканированных копий следующих документов:

отчет об оценке объекта продажи (при его наличии), загружаемый из депозитария финансовой отчетности, либо протокольное решение комитета кредиторов о согласии выставить имущество по балансовой стоимости c приложением акта инвентаризации;

не менее шести фотографий, позволяющих всесторонне и визуально оценить технические характеристики, внешний вид, выставляемого на электронный аукцион объекта продажи;

3План продажи, утвержденный комитетом кредиторов;

протокол заседания комитета кредиторов об утверждении Плана продажи;

правоустанавливающие документы объектов продажи, на основании которых возникают, изменяются и (или) прекращаются права на недвижимое имущество.

Если реализуется имущество банкрота, отнесенное к стратегическим объектам, в базу данных включаются копии документов, установленных частью второй настоящего пункта и письменное согласование государственных органов на реализацию прав на имущество банкрота.

Организатор в течение одного рабочего дня с момента внесения продавцом в базу данных сведений осуществляет проверку на наличие ошибок и соответствие требованиям правил.

Для публикации информационного сообщения о проведении электронного аукциона на веб-портале реестра продавец не менее чем за 15 календарных дней до проведения электронного аукциона вносит в базу данных по каждому лоту следующие сведения:

дата и время проведения электронного аукциона;

стартовая цена лота согласно приложению 1 к Плану продажи.

При повторном выставлении имущества на электронный аукцион продавец вносит в базу данных стартовую цену лота согласно приложению 2 к Плану продажи.

размер гарантийного взноса;

срок приема заявок;

сведения о лоте (наименование имущества, кадастровый номер недвижимого имущества, местонахождение, краткая характеристика, год выпуска/постройки, техническое состояние);

наименование/ФИО, БИН/ИИН, юридический адрес банкрота;

ФИО, ИИН, адрес и телефон продавца;

особые условия и дополнительные требования к покупателю;

банковские реквизиты организатора;

1телефон и адрес организатора;

дополнительная информация по решению продавца.

После публикации информационного сообщения о проведении электронного аукциона организатор обеспечивает свободный доступ всем желающим к информации по лоту, размещенной на веб-портале реестра, продавец обеспечивает свободный доступ всем желающим к объекту продажи.

Организатор и продавец в электронном аукционе не участвуют. Консультационная помощь участникам оказывается организатором, в том числе через его территориальные подразделения по областям, городам республиканского значения и столицы.

Для участия в электронном аукционе участник на веб-портале реестра подает электронную заявку, подписанную ЭЦП участника.

К участию в закрытом электронном аукционе допускаются лица, имеющие право на приобретение данного имущества согласно пункту 3 статьи 99 Закона.

Участники закрытого электронного аукциона к электронной заявке также прикрепляют сканированные копии документов, подтверждающих соответствие условиям и требованиям закрытого электронного аукциона.

Также участники вносят гарантийный взнос в размере 5% процентов от стартовой стоимости лота на банковский счет (специальный транзитный счет) организатора, указанный в информационном сообщении о проведении электронного аукциона.

Гарантийный взнос вносится для обеспечения заключения договора купли-продажи на условиях, заявленных при участии в электронном аукционе, в соответствии с протоколом о результатах аукциона.

Участникам электронного аукциона допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того лота, для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

После регистрации электронной заявки веб-порталом реестра в течение двух минут производится автоматическая проверка на наличие в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по лоту, на который подана электронная заявка.

При наличии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса веб-портал реестра осуществляет блокировку денежных средств на сумму гарантийного взноса до определения результатов торгов и принимает электронную заявку.

Веб-портал реестра незамедлительно обеспечивает участника допуском к электронному аукциону, предоставляет аукционный номер, присваиваемый веб-порталом реестра. При отсутствии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса или несоблюдении положений пункта 19 Правил, веб-портал реестра отклоняет электронную заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный при регистрации на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии электронной заявки либо отказ с указанием причин отказа в принятии электронной заявки.

К участию в электронном аукционе допускаются все желающие, прошедшие регистрацию на веб-портале реестра государственного имущества.

В электронном аукционе не участвуют:

физическое (юридическое) лицо, которое не соответствует особым условиям или дополнительным требованиям, указанным в информационном сообщении о проведении электронного аукциона, к покупателям объекта продажи;

организатор;

продавец.

Электронный аукцион проходит в аукционном зале в период с 10 до 17 часов по времени города Астаны (начинается не позднее 15 часов) со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.

Участники электронного аукциона в течение одного часа до его начала заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер, и указывают свое ценовое предложение за лот с учетом стартовой цены.

Если на момент начала электронного аукциона по лоту зарегистрировались и находятся в аукционном зале менее двух участников, то электронный аукцион признается несостоявшимся.

Электронный аукцион проводится методом предоставления участниками ценовых предложений на уровне или более установленной стартовой цены и проводится до максимально предложенной цены одним из участников.

При этом шаг изменения цены устанавливается следующим образом:

при текущей цене в размере до 20 000 МРП шаг изменения устанавливается в размере 10%;

при текущей цене в размере от 20 000 до 50 000 МРП шаг изменения устанавливается в размере 7%;

при текущей цене в размере от 50 000 до 100 000 МРП шаг изменения устанавливается в размере 5%;

при текущей цене в размере от 100 000 до 250 000 МРП шаг изменения устанавливается в размере 2,5%;

при текущей цене в размере от 250 000 до 500 000 МРП шаг изменения устанавливается в размере 1%;

при текущей цене в размере от 500 000 МРП и выше шаг изменения устанавливается в размере 0,5%.

Электронный аукцион проводится следующим образом:

на момент начала электронного аукциона в аукционном зале отображаются ценовые предложения участников за лот, которые являются формой выражения их согласия приобрести лот с соблюдением условий и формируется текущая цена;

с момента начала электронного аукциона участнику предоставляется возможность увеличить максимальную текущую цену другого участника на шаг, установленный пунктом выше;

если в течение 20 минут с начала электронного аукциона ни один из участников не увеличит максимальную текущую цену, то победителем признается участник, предложивший ее, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся;

если в течение 20 минут с начала электронного аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести лот путем увеличения максимальной текущей цены другого участника на шаг, установленный как указано выше, то текущая цена увеличивается на установленный шаг;

если в течение 20 минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести лот путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести лот, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся;

если на момент завершения электронного аукциона в 17 часов Астаны победитель аукциона не определен, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести лот, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся.

Предусматривается, что если на момент начала электронного аукциона ценовые предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену за лот и данная текущая цена не будет увеличена в течение 20 минут, то победителем электронного аукциона среди данных участников признается участник, ценовое предложение которого было зарегистрировано в аукционном зале ранее других ценовых предложений участников, чьи предложения содержат одинаковую наивысшую цену.

Наличие технического сбоя компьютерного или телекоммуникационного оборудования участника не является основанием для приостановления электронного аукциона.

Результаты электронного аукциона по каждому проданному лоту оформляются электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения электронного аукциона.

Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты электронного аукциона, а также обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи лота по цене продажи.

После завершения электронных торгов внесенные денежные средства на сумму гарантийного взноса разблокируются в электронном кошельке участников аукциона в день проведения торгов.

Организатор перечисляет разблокированный в электронном кошельке гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на счет продавца на основании заявления на перечисление гарантийного взноса, подписанного продавцом с использованием ЭЦП на веб-портале реестра в течение трех рабочих дней.

Денежные средства в сумме гарантийного взноса участника, победившего в торгах, относится в счет суммы по договору купли продажи.

Возврат с электронного кошелька денежных средств участникам торгов осуществляется на основании заявлений на возврат денежных средств, подписанных участниками с использованием ЭЦП на веб-портале реестра, в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления организатору.

Если же протокол о результатах аукциона не подписан победителем в установленные сроки, продавец с использованием ЭЦП подписывает акт об отмене результатов электронного аукциона на веб-портале реестра.

При неподписании победителем протокола о результатах торгов в установленные сроки гарантийный взнос не возвращается.

Организатор в течение трех рабочих дней после даты подписания продавцом акта об отмене результатов электронного аукциона перечисляет гарантийный взнос, не подлежащий возврату победителю, на счет продавца.

По данному лоту вновь проводится электронный аукцион с условиями отмененного электронного аукциона.

Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в течение пяти рабочих дней после даты подписания протокола о результатах аукциона.

При неподписании победителем договора купли-продажи в установленные сроки гарантийный взнос не возвращается.

Расчеты по договору купли-продажи производятся между продавцом и покупателем путем перечисления денежных средств на электронный кошелек продавца. Денежные средства вносятся не позднее 14 календарных дней после даты подписания договора купли – продажи.

Организатор в течение трех рабочих дней со дня поступления оставшейся суммы по договору купли-продажи перечисляет их на банковский счет продавца (или электронный кошелек).

В случае отсутствия внесения оставшейся суммы в установленный срок продавец расторгает договор купли – продажи в одностороннем порядке.

При расторжении договора купли – продажи гарантийный взнос не возвращается.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.