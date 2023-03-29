Фигурист Михаил Шайдоров положительно оценил свое выступление на ЧМ-2023

Лучший фигурист Казахстана 18-летний Михаил Шайдоров остался доволен своими программами в одиночном катании на мировом первенстве на льду японского города Сайтама, сообщает Zakon.kz.

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Об этом он поведал в личной беседе с корреспондентом Zakon.kz. Молодой алматинец завершил свои выступления на японском катке на 14-м месте.



– Какие ощущения и впечатления от участия в мировом первенстве в Японии?

– Участвую в чемпионате мира второй раз. Конечно, очень волнительно выступать на столь серьезном турнире, тем более он проходит в Японии, где абсолютно полный зал. Там очень много фанатов фигурного катания, в среднем присутствовало 17-18 тысяч человек на каждом выступлении.

– Как оцениваешь свое выступление? 14-е место для тебя – это показатель?

– Мне удалось завершить турнир на 14-й позиции, я считаю, это достойно. Оцениваю свои прокаты очень хорошо. Мне удалось выполнить весь план, который мы с тренером ставили перед данными состязаниями. Конечно, на льду Сайтамы были самые лучшие фигуристы, ведь это чемпионат мира. В будущем уверен, что мне удастся подняться выше. Буду стремиться, улучшать свои программы и двигаться в новый сезон.

– Что думает о твоих результатах твой наставник, российский специалист Алексей Урманов, какую оценку он поставил тебе?

– Алексей Евгеньевич очень хорошо оценивает выступление, удалось отлично закончить этот очень сложный сезон, так как часто болел, были организационные проблемы. Конечно, сразу же мы обговорили все моменты, над которыми нужно работать, и будем готовиться к новому сезону.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Михаил Шайдоров на катке Сайтамы после исполнения короткой программы размещался на 18-й ступени мирового первенства (75,41 балла), а после выступления в произвольной программе поднялся на 12-ю строчку (161,52 балла). В итоге по сумме двух танцев алматинец оказался на 14-й позиции чемпионата мира-2023 (236,93 балла).



А победителем соревнований стал хозяин льда – японец Шома Уно (301,14), серебряная медаль досталась Чха Чжун Хвану из Южной Кореи (296,03). "Бронзу" надел американец Илья Малинин (288,44).