Судьи Гран-при Китая удивили казахстанца Михаила Шайдоров
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
В Чунцине прошел первый день Гран-при Китая по фигурному катанию среди мужчин в одиночном катании, где с короткой программой выступил лучший фигурист Казахстана Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.
Лидер нашей сборной вышел на лед самым последним в основной группе фигуристов, которые претендуют на медали нынешних соревнований.
К сожалению, наш спортсмен, хорошо откатавший свою программу, в итоге получил от судей невысокие баллы – 88,33.
Эти цифры дали Шайдорову только третье место в короткой программе, что удивило не только фигуриста, но и зрителей, а также тренерский штаб казахстанца.
Михаил пропустил вперед себя Шун Сато (Япония) – 94,13 и Даниэля Грассля (Италия) – 90,42.
Теперь все решится 25 октября, когда участники представят свои произвольные программы.
Напомним, что год назад Михаил Шайдоров стал серебряным призером Гран-при Китая.
А в Чунцин наш фигурист приехал из Алматы, где одержал победу на Мемориале Дениса Тена.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript