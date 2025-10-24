#АЭС в Казахстане
Спорт

Судьи Гран-при Китая удивили казахстанца Михаила Шайдоров

Фигурное катание Короткая программа Китай, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 17:54 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
В Чунцине прошел первый день Гран-при Китая по фигурному катанию среди мужчин в одиночном катании, где с короткой программой выступил лучший фигурист Казахстана Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

Лидер нашей сборной вышел на лед самым последним в основной группе фигуристов, которые претендуют на медали нынешних соревнований.

К сожалению, наш спортсмен, хорошо откатавший свою программу, в итоге получил от судей невысокие баллы – 88,33.

Эти цифры дали Шайдорову только третье место в короткой программе, что удивило не только фигуриста, но и зрителей, а также тренерский штаб казахстанца.

Михаил пропустил вперед себя Шун Сато (Япония) – 94,13 и Даниэля Грассля (Италия) – 90,42.

Теперь все решится 25 октября, когда участники представят свои произвольные программы.

Напомним, что год назад Михаил Шайдоров стал серебряным призером Гран-при Китая.

А в Чунцин наш фигурист приехал из Алматы, где одержал победу на Мемориале Дениса Тена.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
