Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара рухнул сразу на 6 тенге на торгах 29 марта

валюта, деньги, курс Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,39 тенге, снизившись на 6,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня опустился и составил тенге 65,41 (-0,72) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 492,13 тенге, рубля – 5,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-451 тенге, евро – по 482-492 тенге, российские рубли – по 5,6-6 тенге.

Нефть немного подорожала 29 марта. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22%, до 78,31 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 73,6 доллара.

Читайте также

Доля иностранных инвестиций в несырьевой сектор Казахстана в 2022 году достигла десятилетнего минимума

Какие банки получили в разные годы господдержку в Казахстане

Какие изменения произойдут в пенсионной системе с 1 июля

Ирина Лукичева
Нацбанк РК KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления