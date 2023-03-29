Курс доллара рухнул сразу на 6 тенге на торгах 29 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,39 тенге, снизившись на 6,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня опустился и составил тенге 65,41 (-0,72) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 492,13 тенге, рубля – 5,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-451 тенге, евро – по 482-492 тенге, российские рубли – по 5,6-6 тенге.

Нефть немного подорожала 29 марта. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22%, до 78,31 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 73,6 доллара.

