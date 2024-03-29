Курс доллара продолжил снижение на торгах 29 марта
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,78 тенге, снизившись еще на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.
Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.
Нацбанк установил курс евро в 483,46 тенге, рубля – 4,86 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,5 тенге, евро – по 481,5-485,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,89 тенге.
29 марта нефть не торгуется.
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