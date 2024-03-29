Курс доллара продолжил снижение на торгах 29 марта

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,78 тенге, снизившись еще на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.

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