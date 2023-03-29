Уровень безработицы в Казахстане составил 5%

По данным Бюро национальной статистики, уровень безработицы составил 4,9% в Казахстане. Расчеты велись по методологии Международной организации труда. Численность безработных – 458,3 тыс. человек. Доля молодежи – 6,5%, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 млн человек, из них:

6,9 млн – наемные работники;

2,1 млн – самостоятельно занятые.

Ранее эксперты назвали профессии, которые будут востребованы до 2030 года. По их мнению, на данный момент в Казахстане большинство работников трудятся в сферах, где требуется низкая и средняя квалификация.

