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БРК впервые разместил "зеленые" облигации

облигации БРК Фото: freepik
29 марта на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) прошли торги по размещению первого выпуска "зеленых" облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (далее – БРК, Банк). Объем размещения составил 10 млрд тенге.
"БРК рад сообщить о дебютном выпуске своих "зеленых" облигаций. Учитывая необходимость в увеличении инвестиций в развитие инфраструктуры, привлеченные средства пойдут на финансирование "зеленых" проектов в сфере энергетики".Председатель правления БРК Нурлан Байбазаров

Отметим, что "зеленые" облигации – это корпоративные бонды, целевым назначением которых является финансирование "зеленых" проектов, позитивно влияющих на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и соответствующих принципам ESG.

Принципы ESG означают такое ведение бизнеса, при котором компании ответственно относятся к окружающей среде, продвигают высокую социальную ответственность и формируют высокое качество корпоративного управления.

В рамках первого выпуска облигаций Банк еще в 2022 году одобрил политику в области "зеленых" облигаций и получил положительное мнение (Second Party Opinion) от Центра зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre).

Финансовыми консультантами и андеррайтерами по выпуску выступили АО "BCC Invest" и АО "SkyBridge Invest".

Анастасия Московчук
Казахстан
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