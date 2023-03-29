БРК впервые разместил "зеленые" облигации
"БРК рад сообщить о дебютном выпуске своих "зеленых" облигаций. Учитывая необходимость в увеличении инвестиций в развитие инфраструктуры, привлеченные средства пойдут на финансирование "зеленых" проектов в сфере энергетики".Председатель правления БРК Нурлан Байбазаров
Отметим, что "зеленые" облигации – это корпоративные бонды, целевым назначением которых является финансирование "зеленых" проектов, позитивно влияющих на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и соответствующих принципам ESG.
Принципы ESG означают такое ведение бизнеса, при котором компании ответственно относятся к окружающей среде, продвигают высокую социальную ответственность и формируют высокое качество корпоративного управления.
В рамках первого выпуска облигаций Банк еще в 2022 году одобрил политику в области "зеленых" облигаций и получил положительное мнение (Second Party Opinion) от Центра зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre).
Финансовыми консультантами и андеррайтерами по выпуску выступили АО "BCC Invest" и АО "SkyBridge Invest".