Мы перейдем от театральных постановок к принципиальному и жесткому Парламенту – эксперт

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев поделился с корреспондентом Zakon.kz мнением о новом составе Мажилиса Парламента и инициативах, выдвинутых президентом на первой сессии VIII созыва.

Эксперт отметил, что впервые в Казахстане после долгих лет политического застоя сформировался многопартийный Парламент.

"И я думаю, сейчас взаимодействие между правительством и Парламентом будет гораздо принципиальнее и жестче. Теперь мажилисмены должны будут не только актуализировать имеющиеся проблемы, но и требовать конкретных решений. Произойдет своего рода переход от обычных театральных постановок, когда просто вызывают на ковер министров, вице-министров и отчитывают за какие-то упущения в работе и недоработки", - сказал Уразгали Сельтеев.

По его мнению, в новом Мажилисе и депутатские запросы будут носить более предметный характер. Когда представители народа будут не просто озвучивать какие-то проблемы, а отслеживать, чтобы по ним принимались конкретные меры со стороны министерств и акиматов.

"Кроме того, теперь партия власти будет нести полную политическую ответственность за работу правительства, и всевозможные провалы будут ассоциироваться с самой партией, учитывая, что Amanat получила наибольшую электоральную поддержку и будет представлять кандидатуру премьер-министра". Уразгали Сельтеев

Еще одним плюсом он отметил, что партия Amanat начала "делиться" властью, что позволит Парламенту работать в русле учета разных мнений и позиций политических сил. Об этом свидетельствует избрание представителя партии "Ак жол" Дании Еспаевой вице-спикером Мажилиса, представителя партии "Ауыл" на пост главы Комитета по аграрным вопросам.

Высказался эксперт и том, что в новом составе Мажилиса представлять сферу бизнеса будут две партии – "Ак жол" и Respublica. И, если первая всегда ассоциировалась больше с лоббированием интересов олигархических, финансово-промышленных групп, то вторая как раз будет поднимать вопросы малого и среднего бизнеса.

"Respublica получила третье место лишь как новая партия, с новыми молодыми лицами. И здесь сыграл фактор электоральной усталости от "старых" депутатов. Понятно, что ребята работали и в реальном секторе, есть опыт управления промышленными предприятиями, развитие своего бизнеса. С учетом того тренда, что теперь у нас малый и средний бизнес становится ключевым звеном в экономике, я думаю, они будут открыто, более принципиально поднимать вопросы, касающиеся защиты малого и среднего бизнеса". Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Он считает, что с новым Парламентом в стране должны наконец заработать нормальные правила игры в развитии МСБ. Когда государство, в том числе Мажилис и маслихаты на местах смогут защищать малый и средний бизнес от рейдерства и поглощения крупным бизнесом.

При этом добавил, что важно не зарегулировать всю деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства, чтобы это не привело к излишней бюрократизации и коррупционным проявлениям на местах.

Фото: ortcom.kz

Особо эксперт подчеркнул в выступлении президента инициативы по регулированию лоббистской деятельности. По его словам, в стране давно назрела необходимость принятия соответствующего закона.

"Я приветствую, что президент впервые сказал о необходимости законодательного регулирования лоббисткой деятельности. Нам давно пора принять закон о лоббизме. С одной стороны, это минимизирует какие-то коррупционные риски и правонарушения, а с другой, это нормальная практика, когда часть граждан и общественно-политических групп объединяется и лоббирует, продвигает ту или иную норму, поправку или законопроект, влияющий на установление честных и справедливых правил в той или иной сфере". Уразгали Сельтеев

По его словам, закон позволит избежать того, что депутаты будут продвигать чьи-то интересы кулуарно, получая за это деньги, и не уплачивая налоги. Тогда как с принятием закона все процессы будут прозрачнее.

Что касается анонсирования двух новых законов по защите прав человека и незаконно выведенных активах из страны, Уразгали Сельтеев напомнил, что об президент говорил еще в январе 2022 года. И единственным вопросом остается лишь то, какие нормы пропишут в этих законах, что также во многом зависит от нового состава Мажилиса.