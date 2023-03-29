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Встречайте: что известно о новом выпуске "Что было дальше?"

"Встречайте": что известно о новом выпуске "Что было дальше?" Фото: Instagram/ilia._.makarov
Фанаты развлекательного шоу "Что было дальше?" после длительного перерыва смогут посмотреть новые выпуски программы 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

"Премьера нового выпуска "ЧБД?" состоится 01.04.23 эксклюзивно в ВК", – отмечено на платформе "VK Видео".

"Это значимое событие для платформы и для зрителей. Мы активно развиваем видеоконтент и запускаем большое количество новых проектов для самых разных аудиторий и пользовательских предпочтений. В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ".Директор музыкальной экосистемы и Департамента видеоконтента VK Николай Дуксин

Как отмечено на сайте Afisha Daily, никаких изменений в выпусках не планируется.

Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков вновь будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше.

Премьера интернет-шоу состоялась в 2019 году. Последний выпуск был снят в январе 2022 года.

К настоящему моменту вышло три сезона.

19 декабря 2022 года компания VK купила студию Medium Quality, которая занимается производством "Что было дальше?".

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