Встречайте: что известно о новом выпуске "Что было дальше?"

Фанаты развлекательного шоу "Что было дальше?" после длительного перерыва смогут посмотреть новые выпуски программы 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

"Премьера нового выпуска "ЧБД?" состоится 01.04.23 эксклюзивно в ВК", – отмечено на платформе "VK Видео".

"Это значимое событие для платформы и для зрителей. Мы активно развиваем видеоконтент и запускаем большое количество новых проектов для самых разных аудиторий и пользовательских предпочтений. В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ". Директор музыкальной экосистемы и Департамента видеоконтента VK Николай Дуксин

Как отмечено на сайте Afisha Daily, никаких изменений в выпусках не планируется.

Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков вновь будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше.

Премьера интернет-шоу состоялась в 2019 году. Последний выпуск был снят в январе 2022 года.

К настоящему моменту вышло три сезона.



19 декабря 2022 года компания VK купила студию Medium Quality, которая занимается производством "Что было дальше?".