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Культура и шоу-бизнес

В Алматы прошли съемки нового выпуска "ЧБД"

В Алматы прошли съемки нового выпуска &quot;ЧБД&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 13:10 Фото: pexels
Одним из героев нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?" стал блогер Александр Зубарев. Об этом поклонники передачи просили уже давно. Кроме того, съемки проходили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Премьера по традиции состоится 31 декабря 2024 года.

В анонсе к шоу указана лишь дата. Но фанаты Нурлана Сабурова, Тамби Масаева, Ильи Макарова, Эмира Кашокова и Алексея Щербакова уже в предвкушении.

Комики предстали перед зрителями в необычных образах. Они примерили форму, а Зубарев провел для них урок хореографии.

Что касается места проведения съемок, то ютубер не может посещать Россию. Поэтому ради гостя команда пошла на уступки, поменяв привычную локацию. Также в подтверждении ведущий из Алматы Сергей Шмаков рассказал, что был зрителем на съемках.

Комментаторы не смогли пройти мимо стараний артистов, но заявили, что находятся в приятном ожидании.

  • Ставим напоминание на 31 число.
  • У Щербакова талант пропадает.
  • Гость, которого все ждут.
  • У Нурлана хорошая растяжка.
  • Так и знал. А то думаю, зачем он внезапно прилетал в Казахстан, да еще и с Нурланом встречался.
  • Жду с нетерпением выпуск.
  • Какая грация.
  • Судя по всему, готовится какая-то бомба-пушка-ракета.
  • Мои сны при температуре 39.
  • Где вы нашли чешки 60-го размера для Макара?

Ранее гостями шоу были актер из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый и многолетний телеведущий "Поле чудес" Леонид Якубович.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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