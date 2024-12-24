В Алматы прошли съемки нового выпуска "ЧБД"

Одним из героев нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?" стал блогер Александр Зубарев. Об этом поклонники передачи просили уже давно. Кроме того, съемки проходили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Премьера по традиции состоится 31 декабря 2024 года.

В анонсе к шоу указана лишь дата. Но фанаты Нурлана Сабурова, Тамби Масаева, Ильи Макарова, Эмира Кашокова и Алексея Щербакова уже в предвкушении.

Комики предстали перед зрителями в необычных образах. Они примерили форму, а Зубарев провел для них урок хореографии.

Что касается места проведения съемок, то ютубер не может посещать Россию. Поэтому ради гостя команда пошла на уступки, поменяв привычную локацию. Также в подтверждении ведущий из Алматы Сергей Шмаков рассказал, что был зрителем на съемках.

Комментаторы не смогли пройти мимо стараний артистов, но заявили, что находятся в приятном ожидании.

Ставим напоминание на 31 число.

У Щербакова талант пропадает.

Гость, которого все ждут.

У Нурлана хорошая растяжка.

Так и знал. А то думаю, зачем он внезапно прилетал в Казахстан, да еще и с Нурланом встречался.

Жду с нетерпением выпуск.

Какая грация.

Судя по всему, готовится какая-то бомба-пушка-ракета.

Мои сны при температуре 39.

Где вы нашли чешки 60-го размера для Макара?

Ранее гостями шоу были актер из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый и многолетний телеведущий "Поле чудес" Леонид Якубович.