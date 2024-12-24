В Алматы прошли съемки нового выпуска "ЧБД"
Премьера по традиции состоится 31 декабря 2024 года.
В анонсе к шоу указана лишь дата. Но фанаты Нурлана Сабурова, Тамби Масаева, Ильи Макарова, Эмира Кашокова и Алексея Щербакова уже в предвкушении.
Комики предстали перед зрителями в необычных образах. Они примерили форму, а Зубарев провел для них урок хореографии.
Что касается места проведения съемок, то ютубер не может посещать Россию. Поэтому ради гостя команда пошла на уступки, поменяв привычную локацию. Также в подтверждении ведущий из Алматы Сергей Шмаков рассказал, что был зрителем на съемках.
Комментаторы не смогли пройти мимо стараний артистов, но заявили, что находятся в приятном ожидании.
- Ставим напоминание на 31 число.
- У Щербакова талант пропадает.
- Гость, которого все ждут.
- У Нурлана хорошая растяжка.
- Так и знал. А то думаю, зачем он внезапно прилетал в Казахстан, да еще и с Нурланом встречался.
- Жду с нетерпением выпуск.
- Какая грация.
- Судя по всему, готовится какая-то бомба-пушка-ракета.
- Мои сны при температуре 39.
- Где вы нашли чешки 60-го размера для Макара?
Ранее гостями шоу были актер из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый и многолетний телеведущий "Поле чудес" Леонид Якубович.