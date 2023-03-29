Кадровые вопросы судебной системы: какие изменения вступят в силу в ближайшее время

В Аппарате Высшего Судебного Совета рассказали, какие изменения в судебной системе вступят в силу в ближайшее время.

Главой государства подписаны Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".

Принятые поправки направлены на дальнейшее усиление статуса Высшего Судебного совета в качестве полноценного института с четкими кадровыми функциями. Данные законодательные меры являются продолжением мероприятий, реализуемых Советом в этом направлении в последние годы.

Законодательными поправками Высшему Судебному Совету передан ряд вопросов, касающихся подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

1. В частности, с 15 июля 2024 года Совету будет передана Академия правосудия, занимающаяся вопросами переподготовки и повышения квалификации судей.

2. Также судьям предоставлено право непосредственно обращаться в Высший Судебный Совет по вопросам:

- продления срока пребывания в должности судьи по достижении пенсионного или предельного возраста;

- прекращения полномочий судьи;

- внеконкурсного назначения судей, которое допускается в случаях реорганизации или упразднения суда, уменьшения числа судей соответствующего суда, а также истечения сроков полномочий председателей судов.

Если ранее Совет рассматривал вышеперечисленные вопросы по представлению Верховного суда, то теперь в соответствии с принятыми поправками судьи вправе обращаться с заявлением напрямую в Совет.

3. Помимо этого, в компетенцию председателя Высшего Судебного Совета переданы вопросы приостановления полномочий действующих судей.

Вышеперечисленные процедуры направлены на усиление гарантий независимости судей.

Привлечение новых кадров

С целью привлечения в судебную систему квалифицированных и профессиональных кадров закреплено право прохождения кандидатами стажировки после получения рекомендации Высшего Судебного Совета.

Ранее стажировку в судах проходили кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен, а после стажировки кандидаты допускались к участию в конкурсном отборе на судейские должности. При этом стажировка осуществлялась с отрывом от основного места работы, что являлось одной из причин отказа от ее прохождения, поскольку кандидат рисковал остаться без работы, не имея никаких гарантий получить рекомендацию о назначении судьей. Теперь же кандидаты наделены правом проходить стажировку после получения соответствующей рекомендации Совета.

Это сделано для удобства кандидатов и более оперативного прохождения ими этапов конкурсного отбора, а также привлечения новых высококвалифицированных кадров в судебную систему.

Помимо этого определен порядок пересмотра рекомендаций Совета в случае получения кандидатом в судьи отрицательного заключения пленарного заседания суда по итогам стажировки.

Еще одним нововведением является исключение необходимости получения заключения пленарного заседания суда для кандидатов в судьи, такое требование сохраняется лишь для действующих и бывших судей, при этом заключение необходимо получать только в областном суде по месту работы.

Кандидатуры на должность судьи Верховного суда будут рекомендоваться Высшим Судебным Советом главе государства для внесения в Сенат на альтернативной основе. Тем самым Сенату предоставляется возможность выбрать самого достойного не менее чем из двух кандидатов. Это повысит объективность отбора судей Верховного суда и выборность наиболее достойных кандидатов на уровне Сената.

Наряду с этим определен механизм по внедрению элементов избрания на должности председателей районных судов. Данный механизм предполагает рассмотрение кандидатов на должность председателя районного суда как из числа лиц, состоящих в кадровом резерве, так и лиц, самостоятельно выдвинувших свою кандидатуру. При таком подходе будет шире использоваться потенциал кадрового резерва на судейские должности.

Ранее отбор кандидатов на должность председателя районного суда осуществлялся на конкурсной основе, при этом приоритет отдавался лицам, состоящим в кадровом резерве. Отмечаем, что приоритетность кадрового резерва сохранилась, но в случае если из числа самовыдвиженцев будет выдвигаться более достойная кандидатура, то выбор может быть сделан в пользу такой кандидатуры.

Сокращаются рычаги давления на судей

В соответствии с поручением главы государства и в целях укрепления независимости судей страны приняты законодательные меры по снижению давления на рядовых судей со стороны представителей силовых органов.

В этих целях закреплена норма о проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении всех судей только с санкции генерального прокурора. До внесения изменений проведение оперативно-розыскных мероприятий допускалось с санкции прокурора области.

Кроме того, в законах создана правовая основа, направленная на открытое и гласное рассмотрение вопросов освобождения судей от должности. Таким образом, будет реализован принцип безупречности репутации судейского корпуса.

Реализация принципа дебюрократизации

Поправками исключены излишние детализированные нормы, которые будут перенесены на уровень Регламента Совета. К таким нормам относятся порядок формирования Квалификационной комиссии при Совете, порядок проведения заседаний комиссии, порядок утверждения графика проведения конкурса, а также сведений, включаемых в него.

Принятые поправки направлены на дальнейшее усиление роли Совета и независимости судей и разработаны в рамках реализации поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".