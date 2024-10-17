В Казахстане расширят состав Судебного жюри и изменят его работу

Высший Судебный совет подготовил указ президента, которым вносятся изменения в положение о судебной системе и статусе судей РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав Судебного жюри увеличивается с шести до 13 человек.

"Судебное жюри состоит из 13 судей – трех судей районных и приравненных к ним судов, четырех судей областных и приравненных к ним судов, трех судей кассационных судов и трех судей Верховного суда", – говорится в поправке.

В Судебное жюри входят также два представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.

Судьи назначаются в состав Судебного жюри по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного суда, а представители юридической общественности – по рекомендации организаций в соответствии с их уставом – Высшим судебным советом, сроком на три года.

В состав Судебного жюри помимо основных членов избираются запасные члены Судебного жюри из числа судей, а также представителей юридической общественности.

Запасной член Судебного жюри приступает к исполнению обязанностей члена Судебного жюри в случаях отвода или самоотвода членов Судебного жюри, повлекшего отсутствие кворума, выбытия члена Судебного жюри, а также в случае необходимости назначения в состав Судебного жюри новых членов согласно Конституционному закону, и исполняет обязанности члена Судебного жюри на оставшийся срок полномочий.

Если резерв запасных членов будет исчерпан, проводятся довыборы на оставшийся срок в порядке, установленном Конституционным законом.

Состав Судебного жюри и кандидатуры запасных членов утверждаются Высшим судебным советом.

Высший судебный совет вправе мотивированным решением отклонить кандидатуры в состав Судебного жюри и запасных членов, рекомендованных расширенным пленарным заседанием Верховного суда.

Указывается, что лица, рекомендуемые в состав Судебного жюри из числа судей, а также запасных членов из числа судей, должны обладать высокими профессиональными качествами, безупречной репутацией, принципиальностью, пользоваться авторитетом судейской общественности и иметь стаж работы судьей не менее 10 лет.

Лица, рекомендуемые в состав Судебного жюри от представителей юридической общественности, а также запасных членов Судебного жюри из числа представителей юридической общественности, должны обладать высокими профессиональными качествами, безупречной репутацией, принципиальностью и иметь стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет.

В состав Судебного жюри не могут быть избраны председатели судов и председатели судебных коллегий судов, члены Высшего судебного совета, судьи – члены Комиссии по судейской этике, Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде, Комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете.

В положение также добавлено, что председатель Судебного жюри:

распределяет дисциплинарные дела и материалы членам Судебного жюри из числа судей.

На время заседаний Судебного жюри его члены освобождаются от выполнения других обязанностей и при необходимости командируются к месту проведения заседания.

Основаниями для освобождения от исполнения обязанностей члена Судебного жюри являются:

освобождение или приостановление полномочий судьи;

совершение членом Судебного жюри порочащего проступка;

истечение срока, на который был избран член Судебного жюри;

заявление по собственному желанию;

добавлено:

состояние здоровья, препятствующее дальнейшему исполнению обязанностей члена Судебного жюри;

смерть члена Судебного жюри, признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу, вступление в законную силу решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным либо о применении к нему принудительных мер медицинского характера, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, прекращение уголовного дела в отношении него на досудебной стадии.

Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за:

грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

При этом дополнено, что под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое допущено судьей вследствие его недобросовестности и небрежности.

Факт грубого нарушения законности устанавливается вышестоящей судебной инстанцией, отменившей или изменившей судебный акт по этому основанию, и указывается в представлении по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности, подписанном коллегиальным составом судей, рассмотревшим дело.

Отмена или изменение судебного акта, связанные с оценкой доказательств, не является грубым нарушением законности.

Судейская ошибка, а также отмена или изменение судебного акта не влекут ответственности судьи, если не был установлен факт грубого нарушения законности.

Судейской ошибкой признается деяние, приведшее к неправильному толкованию и применению норм материального или процессуального права, не связанное с виновными действиями судьи.

Основанием для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов является представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

Документ также дополнен следующими пунктами:

Представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов в течение одного месяца со дня установления факта грубого нарушения законности, не считая времени отсутствия судьи на работе по уважительной причине, выносится на обсуждение:

пленарного заседания областного суда – в отношении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда;

пленарного заседания кассационного суда – в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи кассационного суда;

пленарного заседания Верховного суда – в отношении председателя кассационного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного суда.

По итогам обсуждения пленарного заседания областного суда, кассационного суда или Верховного суда принимает решение о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел.

Материалы в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов должны быть направлены в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения пленарного заседания областного суда, кассационного суда или Верховного суда.

Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, являются:

решения комиссий по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, а также по сведениям, содержащимся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике;

представление председателя Верховного суда.

Дисциплинарный проступок, связанный с совершением порочащего проступка, противоречащего судейской этике, выносится на обсуждение комиссии по судейской этике в порядке и сроки, предусмотренные положением о комиссии по судейской этике.

Материалы в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, должны быть направлены в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней после истечения срока на обжалование решения комиссии по судейской этике, а в случае обжалования данного решения – в течение десяти рабочих дней после вынесения органом судейского объединения решения об оставлении решения комиссии по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи без изменения.

Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, являются:

решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

представление председателя Верховного суда.

По сведениям о совершении дисциплинарного проступка, связанного с ненадлежащим исполнением председателем суда или председателем судебной коллегии суда своих должностных обязанностей, Верховным судом или областным судом проводится проверка в течение 20 рабочих дней со дня их поступления.

При этом срок проведения проверки может быть продлен мотивированным решением председателя Верховного суда, председателя областного суда на разумный срок для установления фактических обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, о чем извещается заявитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

На период отсутствия председателя суда или председателя судебной коллегии суда, в отношении которого проводится проверка, на работе по уважительным причинам срок проведения проверки приостанавливается.

По результатам проверки Верховным судом или областным судом составляется заключение (справка), которое должно отражать факты и обстоятельства, установленные в ходе проверки, и вывод о наличии или отсутствии в действиях председателя суда или председателя судебной коллегии суда признаков дисциплинарного проступка, связанного с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.

Председатель суда или председатель судебной коллегии суда, в отношении которого проведена проверка, должен быть ознакомлен с заключением (справкой), что удостоверяется его распиской.

Заключение (справка) по результатам проверки в течение одного месяца со дня его составления выносится на обсуждение:

пленарного заседания областного суда – в отношении председателя районного суда;

пленарного заседания Верховного суда – в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда или председателя судебной коллегии Верховного суда.

По итогам обсуждения пленарное заседание областного суда или Верховного суда выносит решение о передаче либо об отказе в передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.

Материалы в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей должны быть направлены в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения пленарного заседания областного суда или Верховного суда.

Основанием для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи являются также сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

При этом не подлежат проверке сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, в которых:

выражается несогласие с судебными актами;

указываются нарушения законности при рассмотрении судебных дел.

Проведение проверок в отношении судьи, председателя районного суда, судьи областного суда возлагается на областной суд и комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении судьи кассационного суда возлагается на кассационный суд и комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда, возлагается на Верховный суд и комиссию по судейской этике.

Также внесено дополнение о рассмотрении обращений Судебным жюри, которые подаются физическим или юридическим лицом в письменной форме либо в форме электронного документа.

К обращению, поданному представителем, прилагаются документы о полномочиях представителя, кроме случаев, когда представительство осуществляется по должности или по закону.



При необходимости к обращению могут быть приложены документы и материалы, подтверждающие обстоятельства совершения судьей дисциплинарного проступка.

Несоответствие обращения требованиям, установленным настоящим Положением, является основанием для его возврата заявителю.

При этом заявитель до принятия решения по обращению может отозвать обращение на основании своего письменного заявления.

Обращение, подлежащее проверке, в течение трех рабочих дней со дня поступления в Судебное жюри направляется в Верховный суд, кассационный суд, областной суд или комиссию по судейской этике для проведения проверки.



О результатах проверки обращения Верховный суд, кассационный суд, областной суд или комиссия по судейской этике извещает заявителя.

Вместе с тем рассмотрение обращения подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:



в повторных обращениях не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в материалах предыдущих обращений имеются необходимые материалы проверок и заявителю в установленном порядке давались ответы;

в обращении невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в том числе электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя, за исключением случаев, когда в них содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности, которые подлежат немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией;

в обращении не изложена суть вопроса;

обращение возвращено заявителю в связи с несоответствием обращения требованиям, установленным настоящим Положением;

принят отзыв обращения от заявителя.

Рассмотрение обращения прекращается решением руководителя органа, обеспечивающего деятельность Судебного жюри, о чем извещается заявитель в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

Между тем заявитель вправе подать повторное обращение, если имеются новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства.

В положение также вносятся и другие поправки.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.