Убийство матери и сына в Актобе: врачи рассказали о состоянии выжившей дочери
Фото: pixabay
29 марта в Актобе жестоко убили женщину и ее сына. 13-летнюю дочь убитой госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Управлении здравоохранения области, девочку прооперировали.
Она, по данным врачей, находится в реанимации.
"Диагноз – множественные колото-резаные раны шеи по передней и правой боковой поверхности с повреждением наружной яремной вены, касательное ранение трахеи и задней и правой боковой групп мышц шеи. Состояние тяжелое", – уточнили врачи.
Ранее в полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".
"Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление", – заключили в полиции.
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