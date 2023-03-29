Убийство матери и сына в Актобе: врачи рассказали о состоянии выжившей дочери

29 марта в Актобе жестоко убили женщину и ее сына. 13-летнюю дочь убитой госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении здравоохранения области, девочку прооперировали.

Она, по данным врачей, находится в реанимации.

"Диагноз – множественные колото-резаные раны шеи по передней и правой боковой поверхности с повреждением наружной яремной вены, касательное ранение трахеи и задней и правой боковой групп мышц шеи. Состояние тяжелое", – уточнили врачи.

Ранее в полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".