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Врач-терапевт назвала утренний симптом, который может быть предвестником инсульта

врач назвала первые утренние признаки инсульта Фото: pexels
Российский врач-терапевт Валерия Румянцева назвала утренний симптом, который может быть предвестником инсульта, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, за несколько дней до инсульта у человека пропадает зрение по утрам, пишет Рамблер.

Потеря зрения может быть частичной или полной, но это быстро восстанавливается, поэтому такому признаку никто не предает серьезное значение. 

Врач пояснила, что таким образом проявляются глазные инсульты — предвестники проблем с головным мозгом. Они появляются из-за проблем с поступлением крови к зрительному нерву.

Даже если человек не подозревает у себя инсульт, но у него появились резкие проблемы со зрением, терапевт порекомендовала обратиться к специалисту. 

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