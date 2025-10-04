#АЭС в Казахстане
Советы

Первые признаки инсульта назвал врач

симптомы заболевания, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 15:52 Фото: pixabay
Врач рассказал, как и у кого может проявиться инсульт, сообщает Zakon.kz.

По словам профессора, кардиолога, кандидата медицинских наук Юрия Серебрянского, инсульт бывает двух основных типов – ишемический и геморрагический. Поэтому он может проявляться различными симптомами.

"Опасность инсульта в том, что он может поражать разные участки мозга и проявляться по-разному. У одних людей внезапно немеет рука или нога, у других – искажается лицо, нарушается речь или дыхание", – рассказал Pravda.Ru заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

По его словам, заболевание может появиться как у пожилых, так и у молодых людей, особенно если недугом страдали близкие родственники.

Медик отметил: чтобы снизить риск возникновения инсульта, важно контролировать давление, уровень холестерина и свертываемости крови, а также регулярно проходить обследования у терапевта, кардиолога и невролога.

Ранее эндоваскулярный хирург дал рекомендации, как снизить риск инфаркта и инсульта в молодом возрасте задолго до появления первых симптомов проблем с сердцем и сосудами.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
