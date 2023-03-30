Почему потребители отдают предпочтение товарам казахстанских производителей – эксперт

Казахстан развивает собственное производство с ориентиром на выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Zakon.kz разбирался, как поддерживает отечественного производителя государство и как обстоят дела с товарами казахстанского производства на внутреннем и внешнем рынках.

Привычно видеть на полках магазинов товары с маркировкой "Made in KZ". Чаще всего это касается продуктов питания и товаров народного потребления. Казахстанцы с удовольствием отдают предпочтение нашему продукту в этом сегменте, а не заграничному.

Как рассказал экономист Расул Рысмамбетов, говоря о поддержке казахстанских производителей, необходимо упомянуть государственную поддержку и поддержку на уровне рынка. По словам эксперта, на уровне рынка к казахстанской продукции доверие значительно повысилось.

"Потребители отдают предпочтение многим казахстанским производителям. Особенно это касается продуктов питания, в частности: мяса, молочной продукции, круп, муки и прочей продукции. Эти товары приоритетны по качеству: они свежее и лучше, так как находятся близко к рынку производства". Расул Рысмамбетов

Относительно государственной поддержки, продолжил экономист, есть Фонд развития предпринимательства "Даму", который занимается поддержкой казахстанского производителя.

Как отметил эксперт, в рамках программы "Экономика простых вещей" казахстанские производители получают субсидии по возмещению части расходов своего бизнеса, особенно это касается малого и среднего бизнеса. Например, в 2022 году Фондом просубсидированы ставки вознаграждения по кредитам на сумму более триллиона тенге.

Кроме того, отметил экономист, есть программы поддержки казахстанских предпринимателей, которые разделяются на местные, региональные и центральные.

Государственные программы успешно реализуют, нацелены они на повышение предпринимательской активности в стране. В числе используемых финансовых инструментов – субсидирование, или удешевление ставки вознаграждения, гарантирование по кредитам предпринимателей в БВУ, МФО и лизинговых компаниях. Так, более 60% от общей суммы кредитов по поддержанным проектам направлены на инвестиции: в строительство, модернизацию или приобретение производственных помещений, оборудования, спецтехники и так далее.

По крупному бизнесу, продолжает специалист, необходимо отметить такой инструмент, как финансовая поддержка от Банка Развития Казахстана.

"Сейчас, конечно, он свою активность поумерил, так как раздал средства отечественным производителям и сам нуждается в дополнительном финансировании. Посмотрим, как скажется на экономике, но совершенно точно можно сказать – это реальная поддержка". Расул Рысмамбетов

В то же время эксперт высказался об экспорте отечественной продукции, отметив большой потенциал казахстанских товаров. Известно, что за 10 месяцев 2022 года существенно вырос экспорт несырьевых товаров – на 34,8% и составил $21,7 млрд. При этом экспорт услуг за январь-сентябрь 2022 года увеличился на 31% и достиг $5,5 млрд.

"Говоря об экспорте, нужно отметить следующий факт: раньше мы экспортировали в основном сырье, сейчас уже идет переработка. Нашу продукцию можно увидеть в Узбекистане, на юге России, в Таджикистане, Кыргызстане, в превалирующей своей массе – продукты питания. Затем, если говорить о диверсификации экспорта в сторону сырьевого, то идет транзит нефти Баку – Тбилиси – Джейхан, есть и другие проекты. Сейчас, насколько я знаю, идет договоренность об увеличении экспорта нефти в Узбекистан". Расул Рысмамбетов

Эксперт добавил, что Министерство торговли для развития приграничной торговли предлагает ставить ряд ТЦ на границе с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном.

Для увеличения торгово-экономического и туристического потенциалов страны много сил брошено и на развитие Международного центра "Хоргос". Рассматриваются достойные проекты от инвесторов. Создаются условия для развития электронной коммерции, экспорта казахстанских услуг и товаров, двусторонней торговли.

"Относительно развития Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос": много что изменилось на "Хоргосе" за последнее время. Повышается собираемость ввозной таможенной пошлины, и считаю, что государство активно работает над нормализацией вопроса экспорта/импорта и увеличения прозрачности таможенных данных. За год заметны реальные улучшения". Расул Рысмамбетов

Государство поддерживает отечественных предпринимателей, регулируя цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).



Сегодня перечень состоит из 19 наименований продуктов: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, мясо (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль (Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145).

Темпы роста цен на социально значимые продовольственные товары еженедельно стараются снижать или стабилизировать, выпуская на рынок запасы и увеличивая количество торговых объектов, реализующих овощи.

Согласно статданным, рост цен на СЗПТ в стране составил:

за год – 23,7%;

с начала 2023 года – 2,9%;

за неделю в пределах 0,1-0,2%.

Стоит подчеркнуть, что "лидером" по росту цен за год стал лук репчатый, подорожавший на 98,7%, до 186 тг/кг (средняя цена). При этом основной рост пришелся на период с начала текущего года – 51,1%.

Лидером по снижению цены за год является капуста белокочанная, подешевевшая на 30,8%, до 116 тг/кг. Однако с начала года капуста подорожала на 15%.

В то же время Департамент торговли выступает за отказ от госрегулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Согласно Закону РК "О регулировании торговой деятельности", размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары установлен на уровне 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договоре поставки (статья 9).

Как отмечают в департаменте, сегодня местные исполнительные органы устанавливают предельно допустимые розничные цены на СЗПТ по наименованию товара без учета закупочной цены от поставщика, тем самым нарушая статью 9 Закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности". В результате указанных мер на торговые прилавки попадают самые дешевые продовольственные товары, при этом производство и реализация более дорогого и качественного СЗПТ представляются экономически нецелесообразными, заключили в Департаменте торговли.

В ведомстве подчеркнули, что регулирование ценообразования на социально значимые продовольственные товары имеет и другой негативный экономический эффект на развитие предпринимательства.

"В частности, в случае, если производители СЗПТ применяют инновационные подходы при производстве, а также привлекают дополнительные ресурсы, направленные на модернизацию производства и обучение персонала в целях повышения качества производимого товара и развития своего бизнеса, то полагаем, что регулирование ценообразования на СЗПТ не позволяет производителям осуществлять реализацию таких товаров с учетом затраченных средств на модернизацию производства, и, соответственно, выступает тормозом развития соответствующей отрасли". Департамент торговли

Поэтому в департаменте призывают рассмотреть возможность отмены регулирования СЗПТ с внедрением адресной поддержки социально уязвимых слоев населения, считая, что это необходимо для сохранения доступности и сдерживания цен на такие товары, заявляют в ведомстве.

Подводя итог, можно отметить, что экспортный потенциал и конкурентное преимущество отечественных производителей в дальнейшем будут также зависеть от политики льготного кредитования промышленных предприятий, развития человеческого капитала, стабильности валютного рынка и роста научно-технического прогресса. Вместе с тем важно и то, чтобы государство оказывало поддержку в виде покрытия расходов предпринимателей во время участия в международных выставках и ярмарках. Ведь таким образом все больше иностранных потребителей знакомится с казахстанской продукцией на зарубежных рынках.