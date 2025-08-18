#АЭС в Казахстане
Право

Количество производителей товаров собственного производства выросло в Казахстане

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 09:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр торговли и интеграции РК приказом от 14 августа 2025 года внес дополнения в перечень производителей товаров собственного производства, сообщает Zakon.kz.

18 новых компаний добавили в перечень:

  • ТОО "Paving Stone Company";
  • ТОО "ЭТАЛОН ЛТД" (ЖШС "ЭТАЛОН ЛТД");
  • ТОО "ЮжКаз-Азия Импэкс";
  • ТОО "Green Gold Ilyichevka Factory";
  • ТОО "Кен-Тау";
  • ТОО "AgroFoodExport";
  • ТОО "Восход Хром";
  • TOO "ҚАПШАҒАЙ БИДАЙ ӨНІМДЕРІ";
  • ТОО "Кустанайская мукомольная компания";
  • ТОО "AGROATLAS-SR";
  • ТОО "Nord Panels";
  • ТОО "Зерде-Керамика Актобе";
  • ТОО "SHYMKENT AGRO GROUP";
  • ТОО "Қызылжар ағашы";
  • ТОО "EUROTECH INDUSTRIES LTD";
  • ТОО "Indigo PolyChem";
  • ТОО "Kazakhstan Tian Shan Packaging Materials";
  • ТОО "Завод Авангард".

Таким образом, количество производителей товаров собственного производства выросло с 688 до 706.

Приказ введен в действие с 14 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
