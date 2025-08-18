Количество производителей товаров собственного производства выросло в Казахстане
Министр торговли и интеграции РК приказом от 14 августа 2025 года внес дополнения в перечень производителей товаров собственного производства, сообщает Zakon.kz.
18 новых компаний добавили в перечень:
- ТОО "Paving Stone Company";
- ТОО "ЭТАЛОН ЛТД" (ЖШС "ЭТАЛОН ЛТД");
- ТОО "ЮжКаз-Азия Импэкс";
- ТОО "Green Gold Ilyichevka Factory";
- ТОО "Кен-Тау";
- ТОО "AgroFoodExport";
- ТОО "Восход Хром";
- TOO "ҚАПШАҒАЙ БИДАЙ ӨНІМДЕРІ";
- ТОО "Кустанайская мукомольная компания";
- ТОО "AGROATLAS-SR";
- ТОО "Nord Panels";
- ТОО "Зерде-Керамика Актобе";
- ТОО "SHYMKENT AGRO GROUP";
- ТОО "Қызылжар ағашы";
- ТОО "EUROTECH INDUSTRIES LTD";
- ТОО "Indigo PolyChem";
- ТОО "Kazakhstan Tian Shan Packaging Materials";
- ТОО "Завод Авангард".
Таким образом, количество производителей товаров собственного производства выросло с 688 до 706.
Приказ введен в действие с 14 августа 2025 года.
