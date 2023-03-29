В Алматы поздравили ветерана ВОВ с 99-летием

Ветерану Великой Отечественной войны Василию Ивановичу Зинченко, проживающему в Алматы, исполнилось 99 лет, сообщает Zakon.kz.

Солдата Победы поздравили военнослужащие местных органов военного управления, воспитанники военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" и председатель общественной организации ветеранов Афганистана по Турксибскому району подполковник запаса Абутжан Амраев.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона





Также крепкого здоровья пожелал фронтовику замначальника УДО Турксибского района подполковник Алимжан Канайбеков. Он вручил подарки от лица командования и поблагодарил ветерана за мужество, проявленное в годы войны, самоотверженный труд и мирное небо над головой.

Воспитанники военно-патриотического клуба исполнили для ветерана песни фронтовых лет.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона





Фронтовик поблагодарил гостей за внимание и рассказал немного о себе.

Василий Иванович родился в Алтайской области РСФСР 29 марта 1924 года. А в 1939 году семья Зинченко переехала в Казахстан ― в город Алма-Ату, откуда в ноябре 1941 года и был призван на фронт.

17-летний Василий попал в школу разведчиков, где освоил рукопашный бой, научился владеть холодным оружием. Также его обучили навыкам диверсионной работы.

Служил в 48-й Гвардейской стрелковой дивизии, 245-й стрелковой дивизии, 920-м артиллерийском полку Украинского фронта и Сталинградского фронта ― с октября 1941 по 1946 год.

За Сталинград Зинченко бился уже в звании командира отделения.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона





Помимо прочего, красноармеец был награжден медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".

9 мая 1945 года Василий Иванович был в Германии, где и встретил Победу. Спустя годы он вернулся в свой дом на улице Шемякина в Турксибском районе Алматы, где его с нетерпением ждали родные и близкие.



