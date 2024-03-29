В Алматы военнослужащие поздравили 100-летнего ветерана ВОВ

В Алматы военнослужащие Управления по делам обороны Турксибского района и местного исполнительного органа поздравили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Зинченко с днем рождения.

Фронтовик родился 29 марта 1924 года в селе Заливное Хабаровского района Алтайского края. В 1939 году его семья перебралась в Казахстан.



Василий Зинченко в ряды Красной Армии был призван после начала Великой Отечественной войны. Его зачислили в школу разведчиков.

Фото: пресс-служба Алматинского гарзнизона

Пройдя специальную подготовку и овладев необходимыми навыками, он воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. В 1943 году его дивизия была передислоцирована в Киев, служил на Белорусском фронте.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Зинченко прошел всю войну, освобождал Сталинград, Польшу и Украину, участвовал в штурме Берлина. Ему даже доводилось конвоировать взятого в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Во время сталинградских боев Василий Зинченко командовал отделением. И свою встречу с немецким военачальником Паулюсом помнит очень хорошо. Победу Зинченко встретил в столице Германии.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После войны он вернулся домой, где его ждала семья. Более десяти лет работал на местном молочном комбинате. Вместе с супругой Василий Зинченко воспитал троих сыновей и дочь. Сейчас у них есть семь внуков и 14 правнуков.

Ветеран награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны, орденом Красной звезды.