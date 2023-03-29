Четверо осужденных из павлодарской колонии попали в больницу с ножевыми ранениями

В городскую больницу №1 Павлодара доставили четверых осужденных с колото-резаными ранами передней брюшной полости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на региональный департамент уголовно-исполнительной системы, один из осужденных в павлодарской колонии нанес себе ножевые раны.

Случай произошел в учреждении максимальной безопасности.

"Один из осужденных нанес себе травму из-за того, что у него изъяли запрещенные предметы. Незамедлительно для него вызвали карету скорой помощи, оказали первую медицинскую помощь. Также вызвали следственно-оперативную группу Северного отдела полиции. Факт зарегистрирован в книге учета информации", – сообщили в ведомстве.

В ДУИС дополнили, что осужденного доставили в первую городскую больницу. Его осмотрел хирург. Мужчина отказался от госпитализации, его возвратили в колонию.



Но, как пишет издание, в станции областной скорой помощи рассказали, что всего в городскую больницу №1 Павлодара доставили четверых осужденных – двоих 1991 года, одного – 1978 и одного – 1987 года рождения. У них диагностировали колото-резаные раны передней брюшной полости.