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Имама, на которого напали в мечети с ножом, выписали из больницы

Имама, на которого напали в мечети с ножом, выписали из больницы Фото: Instagram/densaulyk_baskarma_astana
Работника мечети, на которого после обряда напали с ножом, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба Управления общественного здравоохранения города Астаны.

"Пациент выписан домой. Чувствует себя хорошо. Ему потребуется время на полное восстановление". Хирург многопрофильной городской больницы №3 Арман Саркытбай

Надыров Муслухаддин поблагодарил руководство и коллектив больницы за оперативные, профессиональные, слаженные действия, которые спасли ему жизнь.

"Меня привезли в больницу в бессознательном состоянии с 14 ножевыми ранениями. Врачи во главе с директором больницы Жулдыз Данбаевой буквально вытащили меня с того света. Отдельная благодарность заведующему хирургическим отделением Сергею Вервейн и лечащему врачу-хирургу Арману Саркытбай", – сказал имам.

Инцидент произошел 14 марта. 

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