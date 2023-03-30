В Щучинске рабочему оторвало руку во время использования бетономешалки
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Во время строительных работ пострадал акмолинец. В результате несчастного случая, он лишился руки, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает Astana TV со ссылкой на ДП Акмолинской области.
"В управление полиции г. Кокшетау поступило телефонное сообщение работников Акмолинской областной больницы о том, что в медучреждение госпитализирован 49-летний житель г. Щучинск с диагнозом "Травматическая ампутация треть предплечья справа, закрытый перелом плеча справа", - говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла 28 марта. Мужчине "замотало" руку в бетономешалке.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное производство по ч.1 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
В настоящее время проводится проверка государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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