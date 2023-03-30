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Диетолог назвала самые вредные конфеты

Диетолог назвала самые вредные конфеты Фото: pixabay
Эксперт в области здорового образа жизни назвала леденцы наиболее вредными сладостями, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Москве 24" врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, в чем кроется вред этих конфет.

Поскольку леденцы полностью состоят из сахара и ароматизаторов, злоупотребление ими может спровоцировать резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу, объяснила врач. В частности, это может привести к гастриту.

По словам диетолога, сладкая среда — лучшая для развития патогенных бактерий, вирусов и других микроорганизмов.

С леденцами ЖКТ получает сигнал о принятии пищи, но поступает только сахар. В результате выделяются пищеварительные соки, которым нечего переваривать, и они начинают раздражать слизистую желудка. При наличии бактерий или заболеваний может начаться воспалительный процесс, предупредила врач.

Ранее эксперт рассказала, чем могут быть опасны суши и роллы.

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