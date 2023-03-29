Почему опасно часто есть суши и роллы

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В России нашли кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия". К ее возникновению могло привести неправильное хранение или нарушение санитарно-гигиенических норм. Эксперт рассказала, чем могут быть опасны суши и роллы, сообщает Zakon.kz.

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