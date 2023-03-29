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Почему опасно часто есть суши и роллы

филадельфия, суши Фото: pixels
В России нашли кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия". К ее возникновению могло привести неправильное хранение или нарушение санитарно-гигиенических норм. Эксперт рассказала, чем могут быть опасны суши и роллы, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-гастроэнтеролога-диетолога Нурии Диановой, частое употребление суши или роллов повышает риск пищевой токсикоинфекции. У человека может развиться гастроэнтероколит – воспаление желудка, тонкого и толстого кишечника.

Симптомы:

  • перманентные боли;
  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея.

Специалист назвала мифом то, что при поедании суши и роллов можно подхватить паразитов. Самые опасные виды червей – бычий цепень и эхинококк – не встречаются в той рыбе, которую используют при приготовлении роллов, пишет "Вечерняя Москва".

Ранее диетолог назвала каши, от которых уменьшается живот. 

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