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В "Казгидромете" предупредили о возможных подтоплениях в некоторых регионах РК

В "Казгидромете" предупредили о возможных подтоплениях в некоторых регионах РК Фото: pixabay
В четырех областях: Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления. Об этом сообщили синоптики, передает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет", в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.

30 марта 2023 года в связи с прогнозированием осадков в виде дождя в Абайской области, в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район г. Актобе) области и на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.

Ранее сообщали какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 30 марта до 1 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются сильные осадки и похолодание.

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