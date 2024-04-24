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Алматинцев предупредили о возможных подтоплениях

алматинцев предупредили о возможных подтоплениях, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 18:12 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДЧС города Алматы, ссылаясь на информацию РГП "Казгидромет", предупредила горожан, что с 25 по 27 апреля в горных районах, прилегающих к городу, из-за сильных дождей ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, при превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.

"ДЧС напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по вашей территории или в непосредственной близости", – говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели рассказали, что делать при грозе:

  • В квартире, доме, здании: Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.
  • В транспорте: Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы. А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 м.
  • На улице: Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 25 апреля 2024 года.

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