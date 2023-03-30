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Стало известно о состоянии здоровья Папы Римского

Стало известно о состоянии здоровья Папы Римского Фото: pixabay
За здоровье Папы Римского Франциска можно не беспокоиться - у него просто респираторная инфекция. Об этом сообщили специалисты римской клиники Джемелли, передает Zakon.kz

По информации агентства ANSA в последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием. В среду, 29 марта, священнослужитель был госпитализирован в больницу общего профиля на машине скорой помощи.

По данным агентства, Франциск находится в настоящее время в той же палате на 10-м этаже медицинского учреждения, в которой находился в 2021 году после перенесенной операции на толстой кишке. Уточняется, что все запланированные на 30 и 31 марта мероприятия, в которых должен был участвовать понтифик, были отменены.

Вместе с тем, пояснил источник, проведенные специалистами клиники анализы и исследования показали, что за здоровье Франциска можно не беспокоиться. В частности, он не испытывает проблем с сердцем и легкими. 

Ранее сообщали что в сентябре прошлого года Папа Франциск приезжал в Казахстан. Он принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также провел молебен – святую мессу на территории.

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Елена Вебер
Папа Римский
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