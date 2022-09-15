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Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского в столичном аэропорту

Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского Франциска в столичном аэропорту Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского Франциска в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликовали в telegram-канале Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру в память о пребывании на гостеприимной казахской земле.

Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан 13 сентября. Его лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту столицы.

14 сентября Папа Римский Франциск принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также провел молебен – святую мессу на территории Международного выставочного центра EXPO.

15 сентября Папа Римский участвовал в закрытии съезда, где приняли итоговую декларацию.

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