Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского в столичном аэропорту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского Франциска в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликовали в telegram-канале Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру в память о пребывании на гостеприимной казахской земле.

Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан 13 сентября. Его лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту столицы.

14 сентября Папа Римский Франциск принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также провел молебен – святую мессу на территории Международного выставочного центра EXPO.

15 сентября Папа Римский участвовал в закрытии съезда, где приняли итоговую декларацию.