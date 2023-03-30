Ученые нашли растение, замедляющее старение человека

Согласно результатам исследования ученых из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта пижма обыкновенная обладает чудодейственными свойствами - замедлять старение, сообщает Zakon.kz

Как пишет Rambler со ссылкой на исследование, опубликованное в Pharmaceutics, выяснилось, что растение способно влиять на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии клеток и проявлять общее антиокислительное, противомикробной и кардиопротекторное воздействие.

Таким образом пижму можно использовать в разработке продуктов, замедляющих старение человека. Также ученые планируют изучить растение из других регионов, чтобы узнать обладает ли оно такими же свойствами, что и балтийское.

Ранее ученые сообщили, что раскрыт секрет долголетия.