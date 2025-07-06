Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что кофеин – самое популярное психоактивное вещество в мире – способен замедлять старение на клеточном уровне, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Microbial Cell. В нем говорится, что до сих пор воздействие кофеина связывали со снижением риска развития возрастных заболеваний, но его точный механизм действия долго был неизвестным.

Теперь ученые провели эксперимент на дрожжах – одноклеточных организмах, структурно и физиологически схожих с человеческими клетками. Оказалось, что кофеин активирует древнюю энергетическую систему клеток, связанную с продолжительностью их жизни.

Авторы обнаружили, что кофеин воздействует не напрямую на известный регулятор роста TOR, как предполагалось раньше, а на другой механизм – AMPK.

Этот фермент выполняет роль энергетического датчика: он включается, когда клетке не хватает ресурсов, и помогает ей справляться со стрессом и восстанавливаться. Именно через него кофеин оказывает влияние на рост клеток, восстановление ДНК и устойчивость к повреждениям – факторы, напрямую связанные со старением.

AMPK также является мишенью для метформина – популярного препарата от диабета, который также исследуется на предмет замедления старения. Новый механизм действия кофеина, по мнению ученых, объясняет, почему его употребление может быть полезным для здоровья и долголетия.

Ранее ученые выяснили, что два основных вида гормональной терапии после менопаузы оказали неоднозначное влияние на самый распространенный вид онкологического заболевания у женщин.