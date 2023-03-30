Елена Рыбакина сегодня сыграет против третьей ракетки мира

В полуфинале турнира в Майами наша теннисистка Елена Рыбакина сегодня вечером встретится на корте с американкой Джессикой Пегулой, сообщает Zakon.kz

По информации Sports.kz встреча состоится в 20:00 по Астанинскому времени.

Отметим, что призовой фонд турнира в Майами в этом году составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Ранее на турнире в Майами Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3 и итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0. Что касается выступления Джессики Пегулы, то она на пути к полуфиналу победила канадку Кэтрин Себов (172-е место) — 6:3, 6:1, американку Даниэль Коллинз (30-е место) — 6:1, 7:6, польку Магду Линетт (19-е место) — 6:1, 7:5 и россиянку Анастасию Потапову (26-е место) — 4:6, 6:3, 7:6.

Елена Рыбакина повторила исторический рекорд легендарной Серены Уильямс.



