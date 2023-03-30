На реках Карагандинской области продолжаются взрывные работы

В ДЧС Карагандинской области сообщили, что для предупреждения заторов во время весеннего ледохода и безаварийного пропуска паводковых вод на реках продолжают дробить лед, передает Zakon.kz.

В целом работы по рыхлению льда на реках области проведены на 17 участках в Бухар-Жырауском, Осакаровском, Каркаралинском и Актогайском районах на общей площади 7000 кв. м.

В областном департаменте по ЧС обратились к жителям: