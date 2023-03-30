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На реках Карагандинской области продолжаются взрывные работы

На реках Карагандинской области продолжают взрывные работы Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В ДЧС Карагандинской области сообщили, что для предупреждения заторов во время весеннего ледохода и безаварийного пропуска паводковых вод на реках продолжают дробить лед, передает Zakon.kz.

В целом работы по рыхлению льда на реках области проведены на 17 участках в Бухар-Жырауском, Осакаровском, Каркаралинском и Актогайском районах на общей площади 7000 кв. м.

В областном департаменте по ЧС обратились к жителям:

  • Не допускайте детей к рекам без надзора взрослых. Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Также рекомендуется ограничить выпас скота вблизи водоемов.
  • Есть вероятность провалов под лед, а также риск отрыва льдин.
  • Не выезжайте на лед на автотранспорте.
  • Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
  • Не подвергайте свою жизнь опасности!

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