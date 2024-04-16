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В ВКО продолжается процесс вскрытия рек

В ВКО продолжается процесс вскрытия рек, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 05:03 Фото: primeminister.kz
В МЧС РК сообщили, что в ВКО продолжают мониторинг по пропуску талых вод и по прохождению заторов на реках, передает Zakon.kz.

"В регионе продолжается процесс вскрытия рек. Уровни воды ниже критических отметок. Своевременно организованные мероприятия позволили ледоходу беспрепятственно идти и не спровоцировать затороопасную ситуацию", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее 15 апреля официальный представитель акимата ВКО Елжан Кайркенов на брифинге в СЦК заявил, что в ВКО к середине апреля ожидается новая волна паводков. А в "Казгидромете" назвали четыре региона, где ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни и среди них ВКО.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область Паводки-2024
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