В ВКО продолжается процесс вскрытия рек

В МЧС РК сообщили, что в ВКО продолжают мониторинг по пропуску талых вод и по прохождению заторов на реках, передает Zakon.kz.

"В регионе продолжается процесс вскрытия рек. Уровни воды ниже критических отметок. Своевременно организованные мероприятия позволили ледоходу беспрепятственно идти и не спровоцировать затороопасную ситуацию", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее 15 апреля официальный представитель акимата ВКО Елжан Кайркенов на брифинге в СЦК заявил, что в ВКО к середине апреля ожидается новая волна паводков. А в "Казгидромете" назвали четыре региона, где ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни и среди них ВКО.

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