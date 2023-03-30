Официально объявлен новый cоперник Жанибека Алимханулы

Казахстанский боксер, чемпион мира среднего веса по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) известил своих фанатов о своем следующем бое. Спортсмен второй раз будет проводить защиту своего титула, сообщает Zakon.kz.

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Титул Жанибека хочет отобрать представитель Канады - Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО). Их встреча пройдет 13 мая в штате Калифорния (США).

Это официально. Второй раз защитим чемпионский титул и поднимем репутацию Казахстана. Жанибек Алимханулы

Алимханулы завоевал титул чемпиона WBA в прошлом голу и успешно защитил его сразу в первом бою, когда победил англичанина Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

"Все кого я звал на бой убежали от меня в страхе, поэтому я выражаю признательность Стивену за согласие на бой. Хочу объединить все титулы в дивизионе, но, я не могу заглядывать за спину Батлеру. Он жесткий и сильный соперник, я с нетерпением жду возможности подарить незабываемое шоу для фанатов в Стоктоне. Жанибек Алимханулы

В свою очередь канадец также уверен в своей победе на Жанибеком.



"Я не упущу ни одной детали в тренировочном лагере. Ждите огромной сенсации 13 мая. Я не сомневаюсь, что привезу пояс на Родину". Стивен Батлер

Поединок Жанибека Алимханулы и Стивена Батлера состоится на Stockton Arena в Стоктоне (США).





