Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы запустят новую электроподстанцию

В Алматы запустят новую электроподстанцию Фото: Zakon.kz
В Алматы для обеспечения стабильным электроснабжением микрорайонов "Нуршашкан" и "Кайрат" введут в эксплуатацию электрическую подстанцию "Туздыбастау". Она охватит более 2500 абонентов, сообщает Zakon.kz.
"На сегодняшний день она построена, но остается вопрос согласования инженерного коридора для прокладки кабельной линии по частным территориям", – сказал Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

В 2022 году в Турксибском районе проложено 24 км новых электрических сетей, а также реконструировано 13 трансформаторных подстанций.

В декабре 2023 года завершится модернизация линий электропередачи в микрорайонах "Альмерек", "Нуршашкан" и "Шуакты".

Ранее стало известно, когда казахстанцы тратят рекордное количество электроэнергии. 

Читайте также

Алматинцы не заплатили 1,5 млрд тенге налога за транспорт

Зоопарк Алматы объявил конкурс на лучшее фото птиц

Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра

Анастасия Стативкина
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления