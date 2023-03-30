В Алматы запустят новую электроподстанцию
Фото: Zakon.kz
В Алматы для обеспечения стабильным электроснабжением микрорайонов "Нуршашкан" и "Кайрат" введут в эксплуатацию электрическую подстанцию "Туздыбастау". Она охватит более 2500 абонентов, сообщает Zakon.kz.
"На сегодняшний день она построена, но остается вопрос согласования инженерного коридора для прокладки кабельной линии по частным территориям", – сказал Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.
В 2022 году в Турксибском районе проложено 24 км новых электрических сетей, а также реконструировано 13 трансформаторных подстанций.
В декабре 2023 года завершится модернизация линий электропередачи в микрорайонах "Альмерек", "Нуршашкан" и "Шуакты".
Ранее стало известно, когда казахстанцы тратят рекордное количество электроэнергии.
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