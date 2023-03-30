В Алматы запустят новую электроподстанцию

Фото: Zakon.kz

В Алматы для обеспечения стабильным электроснабжением микрорайонов "Нуршашкан" и "Кайрат" введут в эксплуатацию электрическую подстанцию "Туздыбастау". Она охватит более 2500 абонентов, сообщает Zakon.kz.

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