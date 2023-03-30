Главный конкурент Елены Рыбакиной сенсационно покидает корты Майами

Чемпионка AusOpen-2023 и одна из главных фаворитов турнира WTA 1000 Miami Арина Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале данных соревнований 74-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кирстя, сообщает Zakon.kz.

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Второй номер женского мирового рейтинга Арина Соболенко за выход в полуфинал одиночного разряда не смогла одолеть румынскую теннисистку – 4:6, 4:6. Теперь Сорана на стадии 1/2 финала женского "Мастерса" встретится с победителем другого четвертьфинального поединка между россиянкой Екатериной Александровой и Петрой Квитовой (Чехия). К сожалению, этот матч из-за погодных условий перенесен на 30 марта.





А рано утром 31 марта на Центральную арену Майами вторым запуском в женской программе выйдут третья ракетка мира Джессика Пегула (США) и казахстанка Елена Рыбакина. Начало данного полуфинального поединка запланировано на 06:30 по времени Астаны.