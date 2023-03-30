Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главный конкурент Елены Рыбакиной сенсационно покидает корты Майами

Теннис Сенсация Майами Фото: Instagram/wta
Чемпионка AusOpen-2023 и одна из главных фаворитов турнира WTA 1000 Miami Арина Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале данных соревнований 74-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кирстя, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток! 

Второй номер женского мирового рейтинга Арина Соболенко за выход в полуфинал одиночного разряда не смогла одолеть румынскую теннисистку – 4:6, 4:6. Теперь Сорана на стадии 1/2 финала женского "Мастерса" встретится с победителем другого четвертьфинального поединка между россиянкой Екатериной Александровой и Петрой Квитовой (Чехия). К сожалению, этот матч из-за погодных условий перенесен на 30 марта. 


А рано утром 31 марта на Центральную арену Майами вторым запуском в женской программе выйдут третья ракетка мира Джессика Пегула (США) и казахстанка Елена Рыбакина. Начало данного полуфинального поединка запланировано на 06:30 по времени Астаны.

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления