Спорт

Елена Рыбакина высказалась о победе над первой ракеткой мира в США

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 07:30 Фото: Instagram/lenarybakina
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 5,1 млн долларов.

На нем казахстанка Елена Рыбакина победила первую ракетку мира из Беларуси – Арину Соболенко.

"Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подает так же хорошо, все становится совсем иначе. Надеюсь, продолжу в том же духе. Чувствовала, что хорошо подаю, и у меня было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно – надеюсь, продолжу в том же духе", – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В полуфинале топового турнира Елена Рыбакина сыграет против польки Иги Швёнтек.

Ранее Соболенко тоже прокомментировала поражение от Рыбакиной в Цинциннати.

Аксинья Титова
