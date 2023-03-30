В Казахстане хотят ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Минсельхоз подготовил проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы, за исключением семенной пшеницы, на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 апреля.

2 августа 2022 года председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов предложил ввести с 1 сентября запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автотранспортом. Такая мера, по его словам, позволит защитить отечественных зернопроизводителей.

По данным МСХ РК, Казахстан в 2023 году без зерна не останется. Как сообщил директор Департамента земледелия Азат Султанов, традиционно Казахстан на экспорт отправляет порядка 6-7 млн тонн зерна и около 1,5-2 млн тонн муки. Прошлый год был достаточно удачный для экспортеров: мы экспортировали рекордные 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Если урожай будет хороший, то в этих коридорах прогнозируется экспортный потенциал нашей страны и в этом году.