В Казахстане хотят ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы, за исключением семенной пшеницы, на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", – говорится в документе.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 апреля.
2 августа 2022 года председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов предложил ввести с 1 сентября запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автотранспортом. Такая мера, по его словам, позволит защитить отечественных зернопроизводителей.
По данным МСХ РК, Казахстан в 2023 году без зерна не останется. Как сообщил директор Департамента земледелия Азат Султанов, традиционно Казахстан на экспорт отправляет порядка 6-7 млн тонн зерна и около 1,5-2 млн тонн муки. Прошлый год был достаточно удачный для экспортеров: мы экспортировали рекордные 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Если урожай будет хороший, то в этих коридорах прогнозируется экспортный потенциал нашей страны и в этом году.