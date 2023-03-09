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"Без зерна не останемся": МСХ о производстве пшеницы в Казахстане

"Без зерна не останемся": МСХ о производстве пшеницы в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор Департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможном урожае зерновых в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов заявил, что на сегодня рано делать прогнозы по сбору урожая, так как посевная кампания в основных зерносеющих регионах еще не началась.

"В мае мы массово уходим на эти работы. После того, как будет произведен посев, будет по всходам прогнозироваться урожай. Но в целом производство зерновых культур, в частности, пшеницы, у нас достаточно для обеспечения внутреннего рынка, то есть без зерна мы не останемся, однозначно". Азат Султанов

Не дает МСХ прогнозов и по экспорту зерна и муки.

"Традиционно Казахстан на экспорт отправляет порядка 6-7 млн тонн зерна и порядка 1,5-2 млн тонн муки. Прошлый год был достаточно удачный для экспортеров: мы экспортировали рекордные 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. География экспорта традиционная. Если брать маркетинговый год, то это 9,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, тоже очень неплохой показатель. Это я по текущему маркетинговому году говорю. За прошлый – 10,6 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Если урожай будет хороший, то в этих коридорах и прогнозируется экспортный потенциал нашей страны". Азат Султанов

2 августа 2022 года председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов предложил ввести с 1 сентября запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автотранспортом. Такая мера, по его словам, позволит защитить отечественных зернопроизводителей. 

20 февраля сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему "серого" импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан. 

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