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В Казахстане стали строить больше зданий

статистика Фото: Zakon.kz
Объем строительных работ увеличился в стране на 12,8% и составил 295,4 млрд тенге в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 30 марта рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Увеличение объемов связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий (на 35,4%) и сооружений (на 5,3%). По видам выполненных строительных работ за январь-февраль 2023 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (24,7%) и жилых зданий (12,5%).

Увеличение объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики.

Наибольший рост:

  • Жамбылская область – на 75,2%;
  • Мангистауская область – на 55,6%;
  • Актюбинская область – на 27,8%;
  • Абайская область – на 25,3%;
  • Кызылординская область – на 21,3%;
  • Атырауская область – на 18,9%;
  • Павлодарская область – на 17,0%.

От общего объема строительных работ по республике выполнено:

  • частными строительными организациями – 73,4%,
  • иностранными – 26,3%,
  • государственными – 0,3%.

Об удешевлении жилья для казахстанцев высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 марта. 

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