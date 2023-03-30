В Казахстане стали строить больше зданий
Фото: Zakon.kz
Объем строительных работ увеличился в стране на 12,8% и составил 295,4 млрд тенге в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 30 марта рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Увеличение объемов связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий (на 35,4%) и сооружений (на 5,3%). По видам выполненных строительных работ за январь-февраль 2023 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (24,7%) и жилых зданий (12,5%).
Увеличение объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики.
Наибольший рост:
- Жамбылская область – на 75,2%;
- Мангистауская область – на 55,6%;
- Актюбинская область – на 27,8%;
- Абайская область – на 25,3%;
- Кызылординская область – на 21,3%;
- Атырауская область – на 18,9%;
- Павлодарская область – на 17,0%.
От общего объема строительных работ по республике выполнено:
- частными строительными организациями – 73,4%,
- иностранными – 26,3%,
- государственными – 0,3%.
Об удешевлении жилья для казахстанцев высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 марта.
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