В Казахстане стали строить больше зданий

Фото: Zakon.kz

Объем строительных работ увеличился в стране на 12,8% и составил 295,4 млрд тенге в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 30 марта рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Увеличение объемов связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий (на 35,4%) и сооружений (на 5,3%). По видам выполненных строительных работ за январь-февраль 2023 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (24,7%) и жилых зданий (12,5%). Увеличение объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики. Наибольший рост: Жамбылская область – на 75,2%;

Мангистауская область – на 55,6%;

Актюбинская область – на 27,8%;

Абайская область – на 25,3%;

Кызылординская область – на 21,3%;

Атырауская область – на 18,9%;

Павлодарская область – на 17,0%. От общего объема строительных работ по республике выполнено: частными строительными организациями – 73,4%,

иностранными – 26,3%,

государственными – 0,3%. Об удешевлении жилья для казахстанцев высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 марта.

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