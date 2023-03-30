В Казахстане будут вести мониторинг за соблюдением режима рабочего времени госслужащих

Агентство по делам госслужбы разработало Правила проведения мониторинга за соблюдением режима рабочего времени государственными органами, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусмотрены основания, порядок и механизмы осуществления мониторинга за соблюдением режима рабочего времени.

Так, говорится, что мониторинг будет проводиться должностными лицами уполномоченного органа посредством информационных систем и других данных (на постоянной основе), а также с посещением государственного органа.

Госорганы должны будут ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган информацию о результатах учета рабочего времени госслужащих с приложением подтверждающих материалов.

Мониторинг с посещением осуществляется согласно плану посещения государственных органов не реже одного раза в любой из календарных дней в течение одного квартала.

Также говорится, что для обеспечения неукоснительного соблюдения госорганами режима рабочего времени мониторинг с посещением государственного органа может осуществляться в дни, не входящие в плановый квартал, но не более двух раз в год.

В случае установления фактов нарушения режима рабочего времени составляется акт. По результатам мониторинга принимаются меры реагирования, в том числе по профилактике и недопущению нарушений режима рабочего времени.

Как следует из пояснительной записки, одним из факторов, влияющих на эффективную деятельность госслужащих, являются условия труда. Соблюдение служебной дисциплины, рациональное использование рабочего времени являются его значимыми составляющими элементами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.