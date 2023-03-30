Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане будут вести мониторинг за соблюдением режима рабочего времени госслужащих

В Казахстане будут мониторить соблюдение режима рабочего времени государственными органами Фото: parlam.kz
Агентство по делам госслужбы разработало Правила проведения мониторинга за соблюдением режима рабочего времени государственными органами, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусмотрены основания, порядок и механизмы осуществления мониторинга за соблюдением режима рабочего времени.

Так, говорится, что мониторинг будет проводиться должностными лицами уполномоченного органа посредством информационных систем и других данных (на постоянной основе), а также с посещением государственного органа.

Госорганы должны будут ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган информацию о результатах учета рабочего времени госслужащих с приложением подтверждающих материалов.

Мониторинг с посещением осуществляется согласно плану посещения государственных органов не реже одного раза в любой из календарных дней в течение одного квартала.

Также говорится, что для обеспечения неукоснительного соблюдения госорганами режима рабочего времени мониторинг с посещением государственного органа может осуществляться в дни, не входящие в плановый квартал, но не более двух раз в год.

В случае установления фактов нарушения режима рабочего времени составляется акт. По результатам мониторинга принимаются меры реагирования, в том числе по профилактике и недопущению нарушений режима рабочего времени.

Как следует из пояснительной записки, одним из факторов, влияющих на эффективную деятельность госслужащих, являются условия труда. Соблюдение служебной дисциплины, рациональное использование рабочего времени являются его значимыми составляющими элементами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.

Читайте также

Назначены судьи в городах и областях Казахстана

Создан институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

В Казахстане сахар будут продавать на биржевых торгах

Лариса Черненко
Открытые НПА АДГС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления