Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал, представительниц каких знаков зодиака реже берут в жены
Как пишет портал FTimes.ru, в топ-4 созвездий вошли Стрельцы, Близнецы, Весы и Скорпионы.
Стрелец
Женщины-Стрельцы расположились на четвертом месте, так как всегда ищут что-то новое – новые страсти, яркие впечатления, незабываемые приключения. Семейная жизнь быстро надоедает им, они ощущают дискомфорт и несвободу.
Эти женщины не собственницы и легко могут "делиться" мужчиной. Они запросто решаются стать "возлюбленной на несколько вечеров", разделить свободное время, съездить на отдых в другую страну, но роль жены их абсолютно не прельщает. Им всегда нужна страсть, а в браке таковая быстро угасает. Поэтому Стрельцы стремятся к разнообразию, а привлекают чужих мужей.
Близнецы
Самые двойственные и непостоянные – это представительницы созвездия Близнецов, которым отдали заслуженное третье место.
Для них не имеют никакого значения семейные ценности, если они не идут в паре со страстью и чувственностью. Чаще всего Близнецы сами отказываются идти под венец, ведь все, что они могут получить в браке, они получат и вне него. Более того, они очень ценят свою свободу и независимость.
Весы
А очаровательные Весы забрали второе место, так как их мучают сомнения всегда и во всем.
Бросаясь из крайностей в крайности, эти женщины практически никогда не могут сдержать обещания в супружеской верности. Эти красавицы всегда руководствуются чувствами и эмоциями, а потом уже совестью и здравым смыслом. Они вечно флиртуют, играют, что и приводит их к роли возлюбленной, но не законной супруги.
Скорпион
Наконец, возглавили рейтинг женщины-Скорпионы – они настолько страстны и свободолюбивы, что и сами не желают быть хранительницей семейного очага, а соглашаются на несколько часов приятного времяпрепровождения в компании мужчин, после чего отпуская их к женам.
Все остальное время они посвящают себе любимым. Даже если женщина-Скорпион выйдет замуж, ее независимость все равно рано или поздно вырвется наружу, и она не сможет просто так сидеть дома с мужем. Ее стихия – завоевание сердца каждого, кто покажется достойным. Да и мужчинам не устоять перед притягательностью и женственностью Скорпиона.