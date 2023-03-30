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Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал, представительниц каких знаков зодиака реже берут в жены

Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал, представительниц каких знаков зодиака реже берут в жены Фото: unsplash
Победитель третьего сезона шоу "Битва экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа рассказал, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются одинокие женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в топ-4 созвездий вошли Стрельцы, Близнецы, Весы и Скорпионы.

Стрелец

Женщины-Стрельцы расположились на четвертом месте, так как всегда ищут что-то новое – новые страсти, яркие впечатления, незабываемые приключения. Семейная жизнь быстро надоедает им, они ощущают дискомфорт и несвободу.

Эти женщины не собственницы и легко могут "делиться" мужчиной. Они запросто решаются стать "возлюбленной на несколько вечеров", разделить свободное время, съездить на отдых в другую страну, но роль жены их абсолютно не прельщает. Им всегда нужна страсть, а в браке таковая быстро угасает. Поэтому Стрельцы стремятся к разнообразию, а привлекают чужих мужей.

Близнецы

Самые двойственные и непостоянные – это представительницы созвездия Близнецов, которым отдали заслуженное третье место.

Для них не имеют никакого значения семейные ценности, если они не идут в паре со страстью и чувственностью. Чаще всего Близнецы сами отказываются идти под венец, ведь все, что они могут получить в браке, они получат и вне него. Более того, они очень ценят свою свободу и независимость.

Весы

А очаровательные Весы забрали второе место, так как их мучают сомнения всегда и во всем.

Бросаясь из крайностей в крайности, эти женщины практически никогда не могут сдержать обещания в супружеской верности. Эти красавицы всегда руководствуются чувствами и эмоциями, а потом уже совестью и здравым смыслом. Они вечно флиртуют, играют, что и приводит их к роли возлюбленной, но не законной супруги.

Скорпион

Наконец, возглавили рейтинг женщины-Скорпионы – они настолько страстны и свободолюбивы, что и сами не желают быть хранительницей семейного очага, а соглашаются на несколько часов приятного времяпрепровождения в компании мужчин, после чего отпуская их к женам.

Все остальное время они посвящают себе любимым. Даже если женщина-Скорпион выйдет замуж, ее независимость все равно рано или поздно вырвется наружу, и она не сможет просто так сидеть дома с мужем. Ее стихия – завоевание сердца каждого, кто покажется достойным. Да и мужчинам не устоять перед притягательностью и женственностью Скорпиона.

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